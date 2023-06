Rybári nakrútili vo vode nadpozemské stvorenie: Pozri, pozri na VIDEO! Veď to vyzerá ako...

Mimozemskí fanatici sa opäť vybrali na sociálne siete, kde sa delia o svoje konšpiračné teórie a pozorovania. Najnovšia teória ponúka zaujímavý príbeh o USO, čiže neidentifikovateľnom podmorskom predmete. Počas víkendu skupina rybárov spozorovala USO pri pobreží Aguadilla v Portoriku. Začali nakrúcať more okolo seba po tom, čo ich privítalo éterické modré svetlo žiariace spod vĺn. Trojminútové video z ich blízkeho stretnutia sa objavilo na TikToku. "Pozri! Pozri! Niečo tam je," povedal jeden z mužov. A naozaj, ak sa pozriete pozorne, môžete rozoznať postavu, ktorá sa hompáľa hore-dole v azúrovom kúsku mora.

Zábery rýchlo zaujali množstvo užívateľov. Kým niektorí boli z objavu nadšení a tvrdili, že mimozemšťania sú medzi nami, iní ponúkli alternatívne vysvetlenie tohto nadprirodzeného javu. "Vyzerá to ako morská panna/siréna," uviedol jeden komentujúci.

No a napokon sa v komentároch objavili racionálnejšie a menej vzrušujúce teórie. "To, čoho ste svedkami, sa nazýva bioluminiscencia. Nie je to prelomové, ale je to celkom fajn," vysvetlila jedna osoba. Bioluminiscencia je svetlo produkované chemickou reakciou v živom organizme, napríklad v rybe, želé alebo baktériách. Nemusí to byť až také zaujímavé ako morská panna či mimozemšťan, no zdá sa, že práve bioluminiscencia tento záhadný jav vysvetľuje.