Červenovláska (25) zarába 300-tisíc mesačne: Mám 7000 priateľov! Takto s nimi udržiava vzťah

Dvadsaťpäťročnej Nale sa veľmi darí, ako modelka OnlyFans zarába približne 300 000 dolárov (vyše 270 000 eur) mesačne. Čo sa týka súkromia, tak tvrdí, že jej digitálni priatelia sú v skutočnosti pre ňu lepší ako tí v reálnom živote. Má totiž problém nájsť si partnera, ktorý by neriešil jej vzhľad a financie. "Každé ráno pošlem svojim priateľom niečo veselé. Potom niekto z nich odpovie a trochu sa porozprávame. Hovoríme o živote a o tom, ako vyzerá ich deň, ako sa vyspali. Je to ako plnohodnotný vzťah," opisuje svoje fungovanie rodáčka z Kalifornie, ktorá má takýchto priateľov 7000 a na Instagrame ju sleduje ďalších vyše pol milióna osôb, píše Aol.com.

"Som ich online priateľka. Mám dve možnosti: Buď mám jediného extrémne obyčajného chlapa, ktorý nezvládne fakt, že si ma všímajú ľudia na verejnosti, prípadne, že zarábam veľa peňazí, alebo chodím s online chlapcom. Ja som si vybrala tú druhú možnosť," približuje kráska. Už niekoľko mesiacov je slobodná, pričom trvá na tom, že neviazanosť v reálnom živote jej pomáha nadväzovať lepšie väzby na internete. Obidva jej predchádzajúce vzťahy sa po roku začali rozpadávať kvôli ich neistote alebo preto, lebo chcela slobodu. Ak by si vraj našla priateľa v reálnom živote, musela by deliť svoju pozornosť medzi neho a svojich fanúšikov. Toto by mohlo oslabiť jej vzťah s nimi, ktorý je pre ňu mimoriadne dôležitý.

Nala sa snaží nájsť mužov mimo internetu, ktorí by akceptovali jej kariéru, ale väčšinou narazí na takých, ktorých ego neznesie, že tak veľa zarába. "Ľudia za mnou prídu na ulici a povedia: 'Panebože, ty si Nala? Som tvoj najväčší fanúšik', čo je pre bežného muža zložitá situácia," približuje. Chodila vraj aj s chlapmi, ktorí tiež fungujú na OnlyFans, ale aj tí žiarlili, pretože bola lepšia a zarába desaťkrát viac ako oni. Našťastie má svoju komunitu online milencov, o ktorú sa môže oprieť a pravidelne od nich dostáva pozitívnu spätnú väzbu. "Muži mi hovoria, že som zlepšila ich život, a to ma veľmi teší. Naozaj sa s nimi rozprávam a nakrúcam pre nich v danom momente a väčšinu času som doma. Nie je to produkcia, som to skutočná ja. Posilňuje to naše spojenie a je to naozaj vzrušujúce," uzavrela Rayová.