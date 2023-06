Astronaut NASA šokoval slovami o mimozemšťanoch: Zabránili apokalypse na Zemi!

WASHINGTON - Mohli by sme ďakovať mimozemšťanom za to, že zabránili jadrovej vojne na Zemi? Bývalý astronaut z NASA tvrdí, že áno. Podľa neho sa mimozemská civilizácia zaujímala o testovací priestor pre atómové zbrane. Iný expert však tvrdí, že ide len o fantázie a špekulácie.

Edgar Mitchell, ktorý sa podieľal na misii Apollo 14, získal povesť konšpiračného teoretika, keď sa v roku 1971 vrátil z Mesiaca. Bol šiestym človekom na Mesiaci a bol pilotom lunárneho modulu na Apolle 14. Pred svojou smrťou v roku 2016 viackrát hovoril o tom, že Zem navštívili mimozemšťania. V rozhovore pre Mirror uviedol, že sú zodpovední za zabránenie jadrovej vojny medzi USA a Sovietmi na vrchole napätia studenej vojny. V tom čase sa Mitchell zameral na zariadenie White Sands Missile Range v Novom Mexiku.

"White Sands bol testovací priestor pre atómové zbrane a to je to, čo mimozemšťanov zaujímalo. Chceli vedieť o našich vojenských schopnostiach. Moja vlastná skúsenosť z rozhovorov s ľuďmi jasne ukázala, že mimozemšťania sa nám pokúšali zabrániť v tom, aby sme išli do vojny a pomohli vytvoriť mier na Zemi," vyhlásil.

White Sands Missile Range je miesto, kde bola v roku 1945 testovaná prvá atómová bomba a Edgar tvrdil, že tamojší dôstojníci mu povedali, že mimozemšťania zostrelili rakety letiace nad miestom. Jeho myšlienky sú však vo vedeckej komunite považované za sporné. "Pre mňa je to len ďalší prípad fantázie a špekulácií o UFO. Keď sa snažíte dostať k faktom, je to ako snažiť sa hnať mačky na jednu hromadu," povedal pre IFL Science expert na UFO Nigel Watson.

Nedávno zase jeden konšpiračný teoretik opísal južný pól ako centrum riadenia letovej prevádzky pre mimozemšťanov. Diskusia sa sústredila na polárnu výskumnú stanicu Amundsen-Scott, o ktorej Eric Hecker tvrdil, že komunikuje s exotickými strojmi, ktoré vysielajú neutrínové lúče do vesmíru. Hecker zašiel ešte ďalej, keď hovoril o digitálnych optických moduloch pochovaných viac ako kilometer a pol pod ľadovým povrchom. Ich úlohou vraj bolo odhaliť možné interakcie neutrínov.