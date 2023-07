Šokujúce zistenie: Chobotnice podľa vedca pomohli odvrátiť kubánsku raketovú krízu

NEW YORK - Keď napätie studenej vojny stúpalo, interdisciplinárny vedec Gregory Bateson bol zaneprázdnený pozorovaním osamelých chobotníc, ktoré sa učia žiť spolu v jednej nádrži. Vďaka svojmu pozorovaniu sa veľa naučil o riadení geopolitických vzťahov. Do akej miery zasiahli chobotnice do chodu histórie?

V októbri 1962 boli sovietske jadrové hlavice na Kube a lode s raketami, odpaľovacími zariadeniami a ďalšími hlavicami boli na ceste. USA potrebovali zaviesť nové pravidlá komunikácie so Sovietskym zväzom. Gregory Bateson, interdisciplinárny vedec, hľadal riešenie na tento problém vo svojich vlastných štúdiách s chobotnicami. Bateson pochopil, že pre vtáky a cicavce je komunikácia zakorenená vo väzbách medzi rodičmi a potomkami. Napríklad pri dvorení medzi mnohými druhmi vtákov dvorená samica žobre ako mláďa a dovolí samcovi, aby ju nakŕmil. Bateson si uvedomil, že kŕmenie je v tomto kontexte signálom, pretože kŕmenie nie je jeho jedinou funkciou. Dodatočnou funkciou správania je dvorenie; teda budovanie vzťahu. Kŕmenie z dvorenia je behaviorálna metafora, implicitné porovnanie medzi jedným vzťahom (rodičovská starostlivosť), ktorý sa uzákonil ako iný (dvorenie).

V kontexte komunikácie medzi národmi, ako ju opísal Phillip Guddemi vo svojej knihe "Gregory Bateson z roku 2020 o komunikácii: Od chobotníc k národom", Bateson hľadal inú metaforu - fyzickú blízkosť, ktorú pozoroval u chobotníc, informuje portál Live Science. Chobotnice boli zaujímavé, pretože samice sa starajú o vajíčka, ale inak im chýba materská starostlivosť o potomstvo. Chobotnice sú tiež notoricky samotárske. Tieto fakty upútali Batesonovu pozornosť, obzvlášť ich schopnosť tolerovať blízkosť susedov. Použil to ako metaforu tolerantných vzťahov medzi národmi. Bateson študoval mláďatá jednej (alebo oboch) Verillovej dvojbodkovej chobotnice (Octopus bimaculatus) a kalifornskej dvojbodkovej chobotnice (Octopus bimaculoides), pričom nie vždy rozlišoval, ktoré.

Bateson zbieral chobotnice pozdĺž brehov La Jolla v Kalifornii, kde občas našiel dve chobotnice pod jedným kameňom. Jeho experiment pozostával z držania dvoch chobotníc v jednej nádrži. To však nie je veľmi dobrý nápad vzhľadom na povesť o osamelosti chobotníc. V niektorých prípadoch skutočne jedna chobotnica vytrvalo obťažovala druhú, niekedy až na smrť. Ak ich však odborník do nádrže umiestnil v rovnakom čase, niektoré páry koexistovali. Tieto prípady zaujali najmä Batesona. Spolužitie začalo menšími bitkami, v ktorých nebola ani jedna chobotnica vážne zranená. Väčšia chobotnica ukradla potravu menšej a vyhnala ju z úkrytu. Po prestávke sa menšia opatrne priblížila k väčšej (nebezpečný ťah), ale väčšia potom ustúpila. Bateson si všimol, že toto správanie vytvorilo medzi chobotnicami dôveru.

Po prvé, silnejšia chobotnica preukázala silu. Slabšia potom ukázala svoju zraniteľnosť tým, že sa bez ohľadu na to priblížila. Nakoniec, a to je kritické, silnejšia sa potom držala späť a zdráhala sa ublížiť zraniteľnej chobotnici. Od tohto bodu mohli dve chobotnice koexistovať bez boja a žiť v tesnej blízkosti, niekedy sa dokonca dotýkali. Vyzbrojený týmito pozorovaniami, v posledných a najnapätejších dňoch kubánskej raketovej krízy, Bateson napísal pozoruhodný list, v ktorom sa snažil upozorniť Kennedyho administratívu na paralely medzi medzinárodnou jadrovou krízou a správaním chobotníc. List bol adresovaný Batesonovmu kolegovi a mentorovi Warrenovi McCullochovi, o ktorom mal Bateson pocit, že by mohol nápady nasmerovať na iného kolegu v prezidentovom poradnom výbore pre vedu, a tak sa dostať k tvorcom politiky v rámci Kennedyho administratívy.

Kubánska raketová kríza bola vyriešená v priebehu niekoľkých dní od napísania listu. Je ťažké určiť, či za tým bol práve Batesonov list, pretože o tom neexistujú žiadne dôkazy. V krátkom čase však Bateson poznamenal, že Kennedy vložil dôveru do Chruščovovho úsudku, pretože karanténa síce mohla Chruščovovi poskytnúť dôvod na urážku, no sovietsky vládca mohol odmietnuť konať. Bateson cítil, že Kennedyho karanténa na Kube vyprovokovala Sovietov presne tak, ako jedna chobotnica mohla vyprovokovať druhú. Šesť sovietskych lodí so zbraňami zastavilo alebo obrátilo smer skôr, ako sa stretli s americkými silami. Chruščov sa zdržal. Následne súhlasil s odstránením existujúcich bojových hlavíc z Kuby. Obe strany tak nadobudli vzťah na báze dôvery, vďaka ktorej mohli koexistovať.

Batesonove pozorovania pochádzali od zajatých chobotníc, ktoré interagovali vo dvojiciach, a opisovali správanie, ktoré je u chobotníc zriedkavé alebo neslýchané, ako napríklad párenie tvárou v tvár či vzájomné objatie po uzavretí mieru. Z obavy o ich blaho sú chobotnice v zajatí len zriedka umiestnené spolu. Preto existuje veľmi málo nezávislých pozorovaní, ktoré by poskytli ďalšie dôležité informácie na margo Batesonovho výskumu. Tam, kde vo voľnej prírode nájdeme chobotnice pohromade, medzi sebou rušne interagujú zložitým spôsobom. Zatiaľ čo niektoré z týchto interakcií eskalujú do bitiek a môžu byť fatálne, väčšina z nich je sprostredkovaná vzťahovou komunikáciou, ako sú signály a agresivita s nízkou intenzitou, ktoré zaostávajú za totálnym nepriateľstvom.