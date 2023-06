Oftalmológovia upozorňujú: Týchto päť častých zvykov poškodzuje váš zrak

WASHINGTON - Prestávky počas pozerania do počítača, nosenie správnych okuliarov, ak ich človek potrebuje a dostatok výživných látok - to sú všetko veci, ktoré môžeme urobiť pre svoj zrak. Čím teda poškodzujeme zdravie svojich očí?

Oční lekári sa podelili o päť najčastejších chýb, ktoré spozorovali medzi svojimi pacientami, píše magazín Today.

Nechodíte na očné vyšetrenia, pretože máte dobrý zrak

Podľa oftalmológa Christophera Starra si ľudia myslia, že ak nemajú problém, nepotrebujú pravidelne navštevovať očného lekára. To je však mylná predstava. Pravidelné očné prehliadky treba absolvovať, najmä mo vyššom veku. Očné vyšetrenia zahŕňajú testy na posúdenie zraku a vyšetrenie častí oka na príznaky ochorenia. "Existuje veľa vecí, ktoré môžeme odhaliť počas očného vyšetrenia, ktoré môžu ohroziť zrak, ale nemajú vôbec žiadne príznaky." Medzi ne patrí napríklad glaukóm, čo je ochorenie, ktoré poškodzuje zrakový nerv a je častou príčinou nezvratnej straty zraku. Oči môžu tiež prezradiť dôležité informácie o vašom celkovom zdraví. "Často odhalíme systémové ochorenia najskôr na očných vyšetreniach, napríklad ako hypertenzia alebo cukrovka, dokonca aj mozgové nádory," vysvetľuje Starr.

Galéria fotiek (8) Zdroj: TASR/František Iván

Dospelí vo veku od 18 do 39 rokov, ktorí sú zdraví a majú dobrý zrak, by podľa odporúčaní mali absolvovať očné vyšetrenie u oftalmológa alebo optometristu aspoň každé dva roky. Vo veku 40 rokov by mali absolvovať komplexné očné vyšetrenie u oftalmológa v závislosti od výsledkov. Od 40 do 64 rokov, ak nie sú žiadne problémy s očami, by sa malo pokračovať v rutinnom očnom vyšetrení každé dva roky. Po 65 roku života by dospelí bez očných problémov mali absolvovať vyšetrenie aspoň raz ročne. Niektorí ľudia môžu potrebovať častejšie očné vyšetrenia na základe ich rizikových faktorov.

Pretieranie očí

Niekedy nie je nič uľavujúcejšie ako dobré pretretie očí, to by sa však nemalo by stať zvykom. Nadmerné alebo nepretržité trenie očí totiž môže spôsobiť nezvratné poškodenie a zvýšiť riziko infekcie baktériami na rukách. Trenie očí je tiež spojené so stavom nazývaným keratokonus, ktorý nastáva, keď sa rohovka stane tenšou a zdeformovanou a môže viesť k rozmazanému videniu alebo citlivosti na svetlo. V závislosti od jeho závažnosti môže byť keratokonus korigovaný kontaktnými šošovkami alebo chirurgickým zákrokom. V zriedkavejších prípadoch môže viesť k potrebe transplantácie rohovky.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Getty Images

Nekvalitné slnečné okuliare

Jednou z najväčších chýb, ktoré robia ľudia po celý rok, je šetrenie na ochrane očí. Či už nenosia správne slnečné okuliare alebo ich nenosia dostatočne často, ľudia často zabúdajú, aké dôležité je chrániť si oči pred vystavením ultrafialovému (UV) žiareniu. Dlhodobé vystavenie očí UV žiareniu môže spôsobiť suchosť a podráždenie alebo dokonca spálenie očí, čiže fotokeratitídu, ktorá môže spôsobiť bolestivé príznaky a dočasnú stratu zraku. V priebehu času môže vystavenie očí UV žiareniu poškodiť rohovku a viesť k šedému zákalu, makulárnej degenerácii a iným problémom so zrakom.

Galéria fotiek (8)

Pri výbere slnečných okuliarov hľadajte nálepku, na ktorej je uvedené stopercentné blokovanie UVA a UVB alebo UV 400. Ak je tam uvedená jedna z týchto dvoch vecí, viete, že dostávate správnu ochranu. Ďalšou veľkou mylnou predstavou je, že počas zamračených dní nepotrebujete slnečné okuliare. UV index môže byť ale aj vtedy stále vysoký. Kedykoľvek trávite čas vonku, najmä keď je UV index vysoký, mali by ste nosiť slnečné okuliare. "Vždy hovorím svojim pacientom, aby považovali slnečné okuliare za opaľovací krém pre svoje oči," uviedol Starr.

Nadmerné používanie nesprávnych očných kvapiek

Ak bojujete s červenými, podráždenými očami, očné kvapky vám môžu poskytnúť úľavu. Záleží však na type. Niektoré populárne očné kvapky propagované na zmiernenie začervenania môžu v skutočnosti zhoršiť príznaky. Očné kvapky s vazokonstriktormi (ako je nafazolín a tetrahydrozolín) môžu dočasne zmierniť začervenanie alebo nepohodlie, ale neliečia príznaky. Síce sťahujú krvné cievy, čo rapídne znižuje začervenanie vizuálne, ale tiež obmedzuje prietok krvi do oka. Dlhodobé používanie vazokonstrikčných očných kvapiek môže vytvoriť závislosť a spôsobiť odrazový efekt. Ako alternatívu odborníci odporúčajú použiť umelé slzy a chladiť ich v chladničke pre lepšiu úľavu. Ak trpíte chronicky červenými očami, je potrebné navštíviť očného lekára, ktorý vám pomôže odhaliť príčinu. Ak ide napríklad o alergie, možno ich liečiť očnými kvapkami obsahujúcimi antihistaminiká, ktoré sú bezpečné na každodenné použitie.

Galéria fotiek (8) Okúsili ste niekedy

Zdroj: thinkstock.com

Spanie alebo plávanie s kontaktnými šošovkami

Riziko infekcie vo vašich kontaktných šošovkách rastie exponenciálne, či už sú schválené na nosenie cez noc alebo nie. Ide o infekcie, ktoré možno liečiť antibiotickými očnými kvapkami, až po tie, ktoré si vyžadujú transplantáciu rohovky. To isté platí pre kontaktné šošovky počas plávania. Či už je to chlórovaná voda v bazéne alebo vírivke, sladká voda alebo slaná voda, kontaktné šošovky by ste si mali predtým vybrať. Voda je totiž nezriedka dosť špinavá a kombinácia mikróbov vo vode a kontaktných šošoviek môže viesť k takým infekciám, ktoré môžu v najhorších prípadoch spôsobiť slepotu.