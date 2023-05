Pracujete celý deň za počítačom? Štyri jednoduché cviky na oči, pocítite neskutočnú úľavu

Ľahké cvičenia sa dajú robiť kedykoľvek a kdekoľvek. Prvé pravidlo je "20-20-20", čo znamená, že každých 20 minút by sa mal človek sústrediť 20 sekúnd na 20 metrov vzdialený pevný bod. "Toto cvičenie zbaví vaše oči stresu a dá sa ľahko začleniť do vašej každodennej rutiny," uviedla optometrička Nimmi Mistryová pre Mirror Online. Zároveň ale upozorňuje, že niektorým ľuďom to nemusí stačiť.

Galéria fotiek (3)

Ďalšia technika je inšpirovaná jogou. "Položte si dlane na oči bez toho, aby ste na ne vyvíjali tlak. Končeky prstov nechajte prekryté na čele a snažte sa, aby nepreniklo žiadne svetlo a minútu sa zhlboka nadychujte." Uistite sa, že máte čisté ruky.

Tretie cvičenie zahŕňa gúľanie očí. Pomáha zmierniť napätie, ktoré v nich môžete pociťovať. Ak to chcete skúsiť, posaďte sa s vystretým chrbtom a hlavu držte nehybne. Bez toho, aby ste pohli hlavou, sa pozerajte doprava, potom pomaly presuňte pohľad smerom k stropu, následne doľava a nakoniec dole. Opakujte desať takýchto okruhov v smere a v protismere hodinových ručičiek.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Poslednou technikou je masáž očí. "Stlmte všetky svetlá a zatvorte oči. Potom jemne zatlačte končekmi prstov na zatvorené horné viečka a robte krúživé pohyby po dobu niekoľkých sekúnd. Opakujte toto cvičenie päťkrát alebo viac," poradila optometrička. Vyhnite sa však pri tom treniu očí.