Kaviareň v Rusku je hitom internetu: Neuveríte, aký nápoj ponúka... to vážne?!

Pred pár týždňami ruské médiá zaplavili informácie o reťazci kaviarní Caffe Smile a ich zámere používať skutočné materské mlieko ako prísadu do ich kávových produktov, ako sú latté či capuccino, píše Perm.air.ru. Začiatkom mája prevádzka začala propagovať novú kontroverznú zložku. Na sociálnych sieťach sa nová ponuka stala rýchlo virálnou. Nato miestny podnikateľ a majiteľ Coffee Smile, Maxim Kobelev, zverejnil propagačné video, v ktorom tvrdil, že jeho kaviarne budú používať pravé materské mlieko skladované v špeciálnych vrecúškach lekárenskej kvality. "Chuť je veľmi jedinečná. Nedá sa to k ničomu prirovnať. Toto je výživné mlieko a káva s ním je špeciálna," hovorí Kobelev.

Vo videu je aj rozhovor s jednou z deviatich dodávateliek - mladou mamičkou Anastasiou. "Nedávno som odišla na materskú dovolenku a videla som, že je potrebné mať veľa materského mlieka. A ja ho mám veľa. Moje dieťa zje len málo, tak som si povedala, prečo si nezarobiť peniaze navyše? Som kaderníčka, ale s dieťaťom sa veľa vlasov neostrihá. Dokonca som manželovi uvarila kávu s materským mliekom, chutilo mu," uviedla.

Kobelev ubezpečouje potenciálnych zákazníkov, že všetky matky, ktoré dodávajú materské mlieko, sú testované, aby sa zaistila bezpečná konzumácia produktu. Zo začiatku sa bude podávať len asi 40 - 45 dávok nápojov s obsahom materského mlieka, pričom sa plánuje zvýšenie výroby na približne tisíc produktov do konca roka. Cena jedného nápoja je 650 rubľov (7,5 eura).

Po tom, čo sa propagačné video stalo hitom, sa miestni obyvatelia začali pýtať, či celá vec nie je podvod a prečo sa do toho nezapája Rospotrebnadzor. Agentúra tak nakoniec aj urobila. "Materské mlieko nie je potravinou, jeho obrat nie je regulovaný požiadavkami technických predpisov, ktoré určujú podmienky skladovania, prepravy a predaja potravinárskych výrobkov. Jeho predaj pod rúškom potravinárskych výrobkov je zakázaný," informovala vo svojom stanovisku.

Po zásahu sa majiteľ kaviarne vyjadril, že do nápojov nepridával materské mlieko, a že správa o použití tejto zložky sa šírila ako vtip a PR. "Keď sa šírili správy, ľudia začali prichádzať a so všetkou vážnosťou žiadali kávu s materským mliekom. Vysvetlili sme, že ho nepredávame. Veľa mojich kamarátov chcelo túto kávu vyskúšať. Pre nich som pripravil nápoj so zmesou kozieho a mandľového mlieka. Chuť je veľmi podobná, viem to, pretože som ako otec dvoch detí ochutnal aj tú pravé," poznamenal Kobelev.

Nápad sa vraj zrodil počas stretnutí s priateľmi v rekreačnom stredisku. Na stretnutí bolo dievča, ktoré sa nedávno stalo mamou a nastolilo tému dojčenia. "Rozhodli sme sa nakrútiť pre našu skupinu video na sociálnu sieť. K tomu sme vytlačili a vyvesili v kaviarni plagáty s reklamou na kávu s materským mliekom. Plagát odfotil okoloidúci a zverejnil ho. Tak sa to celé otočilo. Nečakali sme, že sa informácie rozšíria tak rýchlo," dodal Maxim.