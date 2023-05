Krásku uniesli a chceli ju predať ako sexuálnu otrokyňu: Ľudia jej kvôli TOMUTO neverili! To naozaj?

Britská modelka Chloe Aylingová v júli 2017 odcestovala do Milána v Taliansku, kde mala dohodnutú prácu. Všetko sa ale zvrtlo v momente, keď jej dvaja muži z teroristickej organizácie The Black Death Group vpichli ketamín, spútali ju a naložili do veľkej športovej tašky. Povedali jej, že ju predajú ako sexuálnu otrokyňu na dark webe, ak im nezaplatí 300 000 eur. Dvojica ju držala v zajatí na farme v Turíne šesť dní. Napokon presvedčila svojich únoscov, aby ju nechali ísť, keď im vysvetlila, že má malého syna.

Aylingová a únosca Lukasz Herba sa spolu objavili na milánskom konzuláte, kde úradníkom povedala, že bola unesená, ale tvrdila, že Herba bol jej priateľ. Pravda však neskôr vyšla najavo a po súdnom procese bol Lukasz odsúdený na šestnásť rokov a deväť mesiacov väzenia, jeho brat Michal dostal takmer rovnaký trest. Obom mužom bol ale odvtedy na základe odvolania trest znížený; Lukasz dostal dvanásť rokov a Michal päť rokov a osem mesiacov.

Po hroznom incidente sa Aylingová dostala do pozornosti médií a širokej verejnosti, pričom niektorí tvrdili, že si celý príbeh vymyslela. V rozhovore pre The Guardian v roku 2018 prezradila, že niektorí ľudia odmietli uveriť tomu, čo sa stalo, pretože vyzerala byť šťastná. "Nemyslím si, že mi ľudia verili, pretože mi nebolo do plaču. Ale bola som šťastná, keď som po mesiaci videla svoju rodinu. Tiež, pretože kamery sú každodennou súčasťou môjho života, pravdepodobne som reagovala inak ako väčšina ľudí, keby si prešli tou istou vecou," vysvetlila.

Chloe sa tiež nepáči, že si veľa ľudí myslí, že je obyčajná modelka, ktorá zúfalo túži po pozornosti. Šokujúci príbeh BBC neskôr v tomto roku premení na faktickú drámu, ktorá vznikne v spolupráci s Aylingovou. "Som nadšená, že BBC Studios rozpráva môj príbeh a že širší svet spozná pravdu o tom, čo sa mi stalo a dozvie sa o mnohých detailoch, ktoré pôvodne nevyšli na svetlo sveta," uviedla modelka na margo pripravovaného seriálu.