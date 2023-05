Ľudí šokovala zvláštna vitráž: Ježiš s tmavou pleťou a... so ženami! Čo to znamená?

Takmer 150-ročné vitrážové okno kostola, ktoré zobrazuje Ježiša Krista tmavej pleti v interakcii so ženami, podnietilo otázky o rase, úlohe Rhode Islandu v obchode s otrokmi a postavení žien v anglickej spoločnosti počas 19. storočia. Okno inštalované v dlho zatvorenom biskupskom kostole svätého Marka vo Warrene z roku 1878 je najstarším známym verejným príkladom farebného skla, na ktorom je Kristus zobrazený ako osoba s tmavou pleťou. „Toto okno je jedinečné a veľmi nezvyčajné. Nikdy som takúto ikonografiu z toho obdobia nevidela,“ povedala Virginia Raguinová, emeritná profesorka humanitných vied na College of the Holy Cross vo Worcesteri v štáte Massachusetts.

A nearly 150-year-old stained-glass church window that depicts a dark-skinned Jesus Christ interacting with women in New... Posted by Boston.com on Sunday, May 14, 2023

Takmer štyri metre vysoké a 1,5 metra široké okno zobrazuje dve biblické pasáže, v ktorých ženy, tiež s tmavou pokožkou, vyzerajú ako rovné Kristovi. Jedna zachytáva Krista v rozhovore s Martou a Máriou, sestrami Lazarovými, z Lukášovho evanjelia. Druhá ukazuje Krista, ako hovorí so Samaritánkou pri studni z Evanjelia podľa Jána. Okno, ktoré vyrobilo štúdio Henry E. Sharp v New Yorku, bolo z veľkej časti zabudnuté, kým pred niekoľkými rokmi Hadley Arnoldová a jej rodina kúpili budovu.

Keď boli v roku 2020 odstránené štyri vitráže, aby boli nahradené čírym sklom, Arnoldová sa na to pozrela bližšie. Bol chladný zimný deň, slnečné svetlo svietilo presne pod správnym uhlom a ona bola ohromená tým, čo videla na jednom z nich: ľudské postavy s tmavou pokožkou. „Tóny pleti sa vôbec nepodobali bielemu Kristovi, ktorého zvyčajne vidíte,“ povedala Arnoldová, ktorá vyučuje architektonický dizajn v Kalifornii. Okno skúmali učenci, historici a odborníci, ktorí sa pokúšali zistiť motiváciu umelca, cirkvi a ženy, ktorá okno objednala na pamiatku svojich dvoch tiet. „Je to odmietnutie? Je to gratulácia? Je to tajné znamenie?“ uviedla Arnoldová.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Raguinová a ďalší odborníci potvrdili, že odtiene pleti v čiernej a hnedej farbe na mliečnom bielom skle boli originálne a zámerné. Kus vykazuje určité známky starnutia, ale stále je vo veľmi dobrom stave. Arnoldová si myslí, že farba Ježišovej pokožky je pochopiteľná, keďže údajne pochádzal z Blízkeho východu. Iní sa ale domnievajú, že význam za farbou pokožky je oveľa hlbší. „Keďže mám afroamerické a domorodé korene, myslím si, že by to mohlo reprezentovať obe skupiny ľudí,“ prezradila Linda A’Vant-Deishinniová, bývalá výkonná riaditeľka Rhode Island Black Heritage Society.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Okno objednala Mary P. Carrová na počesť dvoch žien, zrejme jej zosnulých tiet, ktorých mená sú na skle, povedala Arnoldová. H. Gibbsová a R. B. DeWolfová boli sestry a obe sa vydali do rodín zapojených do obchodu s otrokmi. Rodina DeWolfovcov na obchode s otrokmi zarobila obrovské bohatstvo. Gibbsová sa zase oženila s námorným kapitánom, ktorý pracoval pre DeWolfovcov. Obe ženy boli uvedené ako darkyne Americkej kolonizačnej spoločnosti založenej na podporu migrácie oslobodených otrokov do Libérie v Afrike. Arnoldová sa preto domnieva, že zobrazenie Ježiša s tmavou pleťou symbolizuje poctu, ktorú Carrová vzdávala svojim dvom tetám.

Okno je tiež pozoruhodné, pretože ukazuje, ako Ježiš interaguje so ženou ako rovný s rovným, povedal Raguinová. „Oba príbehy boli vybrané tak, aby profilovali rovnosť,“ dodala odborníčka. Arnoldová dúfa, že nájde múzeum, vysokú školu alebo inú inštitúciu, ktorá bude chcieť zachovať a vystaviť vzácne okno širokej verejnosti.