Desať najväčších záhad v Biblii: Ani vám tieto príbehy pri jej čítaní nedávali zmysel?

Biblia je najpredávanejšou knihou všetkých čias, no dodnes vedci a teológovia diskutujú o množstve nezrovnalostí v nej. Veda napríklad potvrdila, že mnohé časti Biblie sú pravdivé. Čo sa ale týka tých ostatných, nie je to celkom tak. Na týchto desať otázok stále nepoznáme správne odpovede.

Odborníci sa zhodujú na tom, že aj najpredávanejšia kniha, čiže Biblia, má niekoľko medzier. Stále je napríklad takmer nemožné nájsť odpovede na viacero otázok, píše Stars Insider.

1. Umiestnenie rajskej záhrady

Pôvodný domov Adama a Evy, odkiaľ ich Boh vyhnal, zostáva jedným z tajomných miest v Biblii. Je pravda, že celý príbeh možno interpretovať ako metaforu, ale čo ak si ho človek vyloží doslovne? Kde by sa napokon nachádzala rajská záhrada? V Druhej knihe Mojžišovej môžeme nájsť nejaké nápovedy. V knihe sa píše, že "rieka vytekala z Edenu, aby zaliala záhradu a tam sa rozdelila a premenila na štyri rieky". Ich mená sú: Pišon, Gihon, Hiddekel (Tigris) a Phirat (Eufrat). Tento náznak viedol k špekuláciám, že rajská záhrada sa nachádzala buď v Mezopotámii (dnešný Irak a Kuvajt), alebo v dnešnom Turecku či Arménsku. Konkrétna lokalita sa však doteraz nenašla.

2. Existujú dva príbehy stvorenia

V Prvej knihe Mojžišovej Boh stvoril muža a ženu súčasne. Ale potom, hneď v ďalšej kapitole, Boh stvoril ženu z mužského rebra. Nielen to, ale dokonca aj samotný Boh má dve rôzne mená: Elohim v prvej kapitole a YHWH v druhej. Odhliadnuc od metaforickej interpretácie naozaj existujú dve rôzne verzie príbehu o stvorení.

3. Kto boli "synovia Boží"?

Prvá kniha Mojžišova tvrdí, že "Synovia Boží videli, že ľudské dcéry sú krásne a vzali si ktorúkoľvek z nich, ktorú si vybrali". Kto ale boli títo synovia Boží? Existujú rôzne interpretácie. Niektoré teórie poukazujú na padlých anjelov, zatiaľ čo iné hovoria, že by mohli byť potomkami Setha (jedného z detí Adama a Evy). Biblia nám však v skutočnosti priamo nehovorí, kto títo synovia boli.

4. Čo sa stalo s Archou zmluvy?

Archa zmluvy, ktorá sa spomína v Starom aj Novom zákone, obsahuje dosky Desatora. Čo sa ale stalo s takou dôležitou časťou biblickej histórie? Podľa jednej teórie archa skončila v Etiópii a dnes je v Aksume, kde ju stráži mních. Iné teórie poukazujú na to, že je ukrytá niekde pod Jeruzalemom. Dodnes ju nikto nenašiel.

5. Kto je Lucifer?

Izaiáš 14:12-17 spomína príbeh o Luciferovi, ktorý ho nespája so Satanom či Diablom. Izaiáš uvádza len to, že je padlý anjel, ktorého Boh zvrhol na zem za to, že sa nad ním povyšoval. Ale potom sa v Lukášovi 10:18-20 spomína Satan padajúci ako blesk z neba. Zdá sa teda, že Lucifer a Satan spadli z neba, ale ide o jednu a tú istú osobu? Je možné, že spojenie medzi nimi vzniklo až po napísaní Biblie. Spomína sa aj hypotéza, že Lucifer bol odkazom na babylonského vládcu. Ďalšia zas tvrdí, že Lucifer bolo jednoducho latinské slovo pre "rannú hviezdu", ale pravdou je, že nikto to nevie s istotou.

6. Čo sa stalo počas Ježišových stratených rokov?

V Biblii nie sú príliš zdokumentované takzvané Ježišove stratené roky. Čo teda robil vo veku 12 až 30 rokov? Niektoré teórie hovoria, že zostal v Nazarete alebo odišiel študovať inde. Niekde od Alexandrie v Egypte po Indiu. Je možné, že Ježiš študoval u židovskej mystickej skupiny Esénov alebo cestoval až do Británie so svojím strýkom Jozefom z Arimatie, ktorý bol obchodníkom s cínom.

7. Ako sa rozmnožilo ľudstvo?

Adam a Eva boli vyhnaní z rajskej záhrady a mali deti. Aby sa ale ľudia mohli rozmnožovať, museli medzi sebou uzavrieť manželstvo. Z vedeckej stránky by to ale nefungovalo. Potrebujeme genetickú diverzitu, aby sme prosperovali ako zdraví ľudia. Ako sa teda ľudia rozmnožili? Podľa istej teórie Boh buď zabránil genetickým poruchám, ktoré by pravdepodobne vznikli z incestných vzťahov, alebo v skutočnosti stvoril viac ako dvoch ľudí.

8. Čo sa stalo so stratenými kmeňmi Izraela?

Izraelské aj Judské kráľovstvo tvorilo dvanásť kmeňov hebrejského ľudu. Kmene boli údajne dobyté Asýriou a vyhnané z Izraelského kráľovstva. Ale kam sa podeli? Niektoré teórie hovoria, že cestovali do Perzie, na Arabský polostrov, do Etiópie a dokonca až do Ázie a Severnej Ameriky. Je tiež možné, že splynuli s inými nehebrejskými kultúrami a ich tradície sa rokmi vytratili. Nikto ale nevie s istotou, čo sa stalo so stratenými kmeňmi Izraela.

9. Kde je Noemova archa?

Je pravda, že k veľkej potope mohlo dôjsť, hoci nie v globálnom meradle, ako to uvádza Biblia. Ak je príbeh s Noemovou archou skutočný, kde teda je? V priebehu rokov sa objavilo množstvo teórií, hoci žiadna z nich nebola dostatočne presvedčivá. Jedna z nich napríklad poukazuje na drevené úlomky objavené na tureckom vrchu Ararat. Keďže bola archa vyrobená z dreva, je možné, že ak niekedy existovala, v priebehu rokov zhnila a zmizla.

10. Čo sa stalo Enochovi a Eliášovi?

Biblia hovorí, že Enoch (otec 969-ročného Matuzalema), jeden z dvoch svedkov, "kráčal verne s Bohom; potom už nebol, pretože ho Boh vzal preč". Ale čo to znamená? Zomrel? Pripojil sa k Bohu v nebi? Eliáš, druhý svedok, ktorý bol prorokom, "vystúpil vo víchrici do neba na ohnivom voze". Ak to bol naozaj opis jeho smrti, prečo vystúpil do neba? Bol to predsa obyčajný smrteľník.