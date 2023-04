Päť vecí, ktoré by ste mali odstrániť zo spálne pre lepší spánok: Už s tou druhou budete mať veľký problém

LONDÝN - Kvalitný spánok je potrebný pre naše celkové zdravie. Aby sme z neho čo najviac vyťažili, mali by sme tomu prispôsobiť naše prostredie. Austrálski odborníci odhalili päť vecí, ktoré by ste zo spálne mali radšej odstrániť, aby ste zvýšili šance na lepší odpočinok.

Vo vašej spálni sa možno nachádza niekoľko vecí, ktoré môžu narúšať alebo znižovať kvalitu vášho spánku, píše Daily Mail. Niektoré z nich vás prekvapia.

Provizórna pracovňa

Najmä počas obdobia práce z domu spojeného s pandémiou si mnohí ľudia zvykli brať pracovný notebook do postele. Týmto sa vytráca hranica medzi prácou a spálňou, čo nemusí telu vysielať dobrý signál. Váš mozog tak nebude schopný vypnúť a bude si myslieť, že je na pracovisku. Ani pracovný stôl v spálni nie je najlepšie riešenie. Odporúča sa preto vyhradiť si na prácu iné miesto v domácnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Mobilný telefón

Čoraz viac sa hovorí o tom, ako modré svetlo z obrazoviek narúša cirkadiálny rytmus, no napriek tomu si takmer každý z nás kontroluje mobil ešte pred spaním. Je dobré sa vyhýbať technológiám aspoň jednu hodinu pred uložením sa do postele.

Všeobecný neporiadok

Neporiadok nie je dobrá vec v žiadnej miestnosti, obzvlášť v spálni. Táto izba by mala pôsobiť upokojujúco, čomu neporiadok určite neprihráva, keďže zvykne rozplyľovať. Upracte si miestnosť nielen po vizuálnej stránke, ale aj hygienickej, aby ste nemuseli zbytočne bojovať s prítomnými baktériami a prachom.

Domáce zvieratá

Zatiaľ čo mnohí milujú predstavu, že sa k nim v posteli túli ich pes alebo mačka, realita je taká, že so spánkom veľmi nepomôžu. Ak neustále vstávajú alebo sa pohybujú uprostred noci, nedovolia vám, aby ste sa vyspali v kvalite, ktorú potrebujete. Je preto lepšie nechávať svoje zvieratko odpočívať vo vedľajšej miestnosti.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Staré vankúše

Vankúše by sa podľa odborníkov mali vymieňať každý rok, prípadne každé dva, keďže vankúš prichádza do priameho kontaktu s vašimi vlasmi a pokožkou. Absorbujú pot, zadržiavajú odumreté kožné bunky z tváre a vlasov, a to všetko vedie k ich nepeknému sfarbeniu, zápachu a plesniam. Ak sa zobudíte s akoukoľvek bolesťou krku alebo ramena, aj to môže indikovať čas vymeniť vankúš. Jeho výmena každých pár rokov pomáha zaistiť, že používate vankúše, ktoré sú podporné, čisté a bez alergénov.