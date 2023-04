Neuveríte, čo dokáže spraviť tento záchod s vašimi exkrementmi: Chceli by ste ho mať doma?

Na Instagrame sa objavilo video unikátnej a ekologickej toalety bez vody, ktorá výkaly nesplachuje, ale páli na popol. To všetko vďaka jedinému tlačidlu. "Viete si predstaviť, že by vám niekto povedal, že jedného dňa budete môcť spáliť svoje výkaly, dotknúť sa ich a nebudete to cítiť?" píše sa v komentári. V úvode žena vysvetľuje, že jej záchod Cinderella Incineration Toilet mení exkrementy na popol. Následne predvedie, ako jedinečná technológia funguje. Všetko, čo musíte urobiť, je otvoriť záchodovú dosku, vložiť do nej vložku a keď dokončíte svoju prácu, stlačíte jedno tlačidlo.

Príspevok si rýchlo získal obrovskú pozornosť. Kým niektorých zaujímalo, čo sa stane, keď sa človek musí vymočiť, iní vtipkovali a kládli množstvo ďalších otázok. "Viete si predstaviť, že by ste museli svojim hosťom vysvetľovať, prečo váš dom zapácha ako spálené výkaly pri každej návšteve?" vtipne poznemanal jeden z komentujúcich. "Stavím sa o čokoľvek, že energia potrebná na spálenie je oveľa väčšia a kontaminujúcejšia ako jednoduchý proces prirodzeného rozkladu," uviedol ďalší.

Podľa webovej stránky Cinderella Incineration Toilet toto špeciálne WC spaľuje odpad kombináciou tlaku zdola so sálavým teplom. Čerstvý vzduch následne prúdi do spaľovacej komory a filtruje výfukové plyny. Je možné zakúpiť si model toaliet na plyn alebo elektrinu, a preto poskytuje ekologické riešenie likvidácie odpadu pre každého.