Finanční experti radia: Nikdy neplaťte kreditnou kartou za týchto šesť NÁKUPOV

Platenie kreditnou kartou vám môže uľahčiť život. Nemusíte sa trápiť neustálymi návštevami bankomatu a vyberaním hotovosti. Finanční experti však prezradili, že v niektorých prípadoch je lepšie ju nepoužívať. Týka sa to napríklad platenia za obľúbené streamovacie služby či predplatného.

V súčasnosti sa už dá zaplatiť kartou takmer všade. Je to pohodlný spôsob, ako nakúpiť všetko, čo potrebujete. Finanční odborníci ale upozornili, že v niektorých prípadoch by ste mali kreditnú kartu radšej odložiť.

1. Hotovostné zálohy

Zobrať si hotovostnú zálohu z kreditnej karty je podľa finančného experta Alastaira Hazella ako vziať si pôžičku s vysokým úrokom. "Zvyčajne vám bude účtovaný poplatok za preddavok v hotovosti, ako aj vyššia úroková sadzba, ktorá sa začne kumulovať okamžite. Na rozdiel od bežných nákupov kreditnou kartou zvyčajne neexistuje žiadna doba odkladu, takže úroky začnete platiť od chvíle, čo vyberiete peniaze," vysvetlil pre magazín Best Life.

2. Neočakávané výdavky

Predstava, že kreditnú kartu môžete použiť aj v núdzi, je síce upokojujúca, no odborníci varujú, že by ste si mali dávať pozor, aby ste si neprivodili finančné problémy. "Či už ide o zdravotnú pohotovosť, opravu domu alebo iné veľké neočakávané výdavky, používanie kreditnej karty môže ľahko viesť k situácii, keď je ťažké splatiť dlh," povedala finančná riaditeľka spoločnosti The Pay At Home Parent Trinity Owenová. Ak neexistuje iná možnosť a kreditnú kartu musíte použiť, snažte sa dlh splatiť čo najskôr, aby ste sa vyhli narastajúcemu úroku.

3. Predplatné služby alebo členstvo

Ak vám z účtu pravidelne odchádza poplatok za využívanie streamovacích služieb alebo za akékoľvek členstvo, nezabudnite si pravidelne skontrolovať výpis z účtu. Ak sa prihlásite na odber služby, nezabudnite si každý mesiac skontrolovať výpis z kreditnej karty, aby ste sa uistili, že vám neúčtujú viac, ako ste očakávali.

4. Každodenné výdavky (v niektorých prípadoch)

Vo všeobecnosti platí, že čím viac používate kreditnú kartu, tým viac peňazí míňate. Mali by ste sa vyhýbať plateniu nákupov, ako sú potraviny, nájomné, účty za energie a benzín, vašou kreditnou kartou, ak dlh nedokážete splatiť v plnej výške na konci mesiaca.

5. Drahé položky s dlhou dobou návratnosti

Podľa odborníkov by ste nemali kupovať akýkoľvek tovar bez toho, aby ste mali vopred premyslený plán splatnosti. "Zatiaľ čo použitie kreditnej karty na nákup niečoho väčšieho môže byť lákavé, mali by ste zvážiť dlhodobé náklady. Napríklad, ak si kúpite položku v hodnote 5000 dolárov kreditnou kartou s 18-percentnou úrokovou sadzbou a každý mesiac zaplatíte len minimálnu splátku, bude vám trvať takmer desať rokov, kým splatíte zostatok," upozornil Hazell.

6. Impulzívne nákupy

Pocit, že máte k dispozícii niečo ako nekonečné množstvo hotovosti, môže viesť k zbytočným nákupom. Preto je nevyhnutné, aby ste si boli vedomí a vyhýbali sa tejto až príliš známej pasci. "Impulzívne nákupy môžu byť lákavé, ale môžu sa stať aj zdrojom finančných problémov. Keď zaplatíte impulzívny nákup kreditnou kartou, možno si neuvedomíte, koľko vás tento nákup naozaj stojí, kým nedostanete bloček," varovala Owenová.