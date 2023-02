Otrasná smrť počas vyšetrenia magnetickou rezonanciou: Muž spravil osudnú chybu, pripravila ho o život

SAO PAULO - Brazílčan zomrel na následky zranení, keď pištoľ vystrelila blízko zariadenia MRI a strelila ho do brucha. Právnik a zástanca zbraní si ju nechal pri sebe napriek výzvam, ktoré žiadajú pacientov, aby zo svojho tela odstránili všetky kovové predmety pred vstupom do vyšetrovacej miestnosti.

Štyridsaťročný Leandro Mathias de Novaes vzal svoju matku 16. januára do nemocnice Laboratorio Cura v São Paulo v Brazílii na vyšetrenie magnetickou rezonanciou (MRI). Personál inštruoval dvojicu, aby nechali všetky kovové predmety mimo miestnosti so skenovacím zariadením, píše Insider.

Právnik údajne pracovníkov neinformoval o tom, že má pri sebe zbraň. Magnetické pole z MRI ale spôsobilo, že pištoľ pripevnená na páse Mathiasa sa pohla a vystrelila. Guľka ho zasiahla do brucha. Muža okamžite hospitalizovali. Niekoľko týždňov bol vo vážnom stave, no nakoniec na následky zranení 6. februára zomrel. Novaes bol známy svojimi pro-zbraňovými názormi, ktoré často zdieľal na sociálnych sieťach.

"Radi by sme zdôraznili, že tím Cura dodržiaval všetky protokoly prevencie nehôd, ako je zvykom na všetkých jednotkách. Pacient aj jeho sprievod boli riadne poučení o postupoch pri vstupe do vyšetrovacej miestnosti a upozornení na odstránenie všetkých kovových predmetov," povedal hovorca nemocnice. Podľa informácií polície bola dotyčná strelná zbraň riadne zaregistrovaná a nebohý mal platný zbrojný preukaz.

Nebol prvý so zbraňou na magnetickej rezonancii

V roku 2002 sa podobný incident stal policajtovi v civile navštevujúceho centrum magnetickej rezonancie v štáte New York. Nesprávna komunikácia viedla k tomu, že si vzal svoju strelnú zbraň do skenovacej miestnosti, kde ju položil na vrch skrinky asi meter od stroja. Ten následne zbraň vtiahol do zariadenia, kde vystrelila do steny. Vlastníctvo zbraní v USA neustále rastie. Niekoľko stoviek ľudí tam zomrie každý rok po neúmyselnom použití strelnej zbrane.