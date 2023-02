Žena prišla na to, ako sa dá vysušiť bielizeň za dve hodiny: Bez sušičky! Geniálny trik

Alix Byrneová žije so svojím partnerom v jednoizbovom byte. Napriek malému priestoru sa snaží mať doma vždy čisto a oblečenie vypraté. Malé priestory však predstavujú problém, žena nemá kde usušiť veľké množstvá bielizne. "Bývam v malom, útulnom, jednoizbovom byte. Vždy máme rozložené dva sušiaky na bielizeň naraz, keďže veľa perieme, čo zaberá príliš veľa miesta," priblížila 24-ročná Byrneová pre Mirror.

Jedného dňa však prišla na niečo, vďaka čomu skrátila dobu sušenia o celé hodiny. Keď prikryla sušiak na bielizeň posteľnou plachtou a konce plachty zastrčila za radiátor, zistila, že plachta vytvorila akési vrecko horúceho vzduchu, vďaka ktorému sa oblečenie pod ňou vysušilo už v priebehu dvoch hodín.

Galéria fotiek (2) Zdroj: thinkstock.com

"Myslím si, že dôvod, prečo by tento trik mohol byť pre ľudí prínosom je, že šetrí peniaze na sušenie v sušičke. Pravdepodobne máte aj tak zapnuté kúrenie, keďže je január. Šetrí to miesto, pretože vaše oblečenie bude suché do niekoľkých hodín a sušiak na bielizeň sa dá znova zbaliť do skrine," dodala vynaliezavá Britka.