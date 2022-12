Najhoršia miestnosť v domácnosti na sušenie bielizne: V tejto ju určite nevyvesujte

Vzhľadom na to, že vlhkosť v bytoch a domoch podporuje tvorbu plesne, sušenie mokrej bielizne v interiéri nie je tá najlepšia voľba. Mnohí ju vešajú na sušiak, čo však môže byť spúšťačom viacerých komplikácií vrátane vzniku vysokej vlhkosti a s tým spojenými chorobami dýchacích ciest. Sušenie bielizne v interiéri nie je problém iba vtedy, ak je miestnosť dostatočne vetraná. To ale v zimných mesiacoch často nie je možné. Experti zo spoločnosti In The Wash v tejto súvislosti uviedli: "Spálňa je jednou z miestností, kde sa zdržiavate najdlhšie. Vzhľadom na skutočnosť, že mokrá bielizeň podporuje tvorbu vlhkosti a tým aj potenciálne zdravotné problémy, bolo by lepšie, keby ste ju nesušili v miestnosti, v ktorej trávite veľa času."

Upozorňujú aj na fakt, že odstránenie plesne môže byť následne spojené s nemalými finančnými nákladmi. V prípade, že nemáte iné východisko, odborníci odporúčajú investovať do odvlhčovača, pretože pomáha udržiavať zdravý vzduch, píše Express.co.uk. "Nesušte oblečenie na radiátoroch. Môže to spôsobiť hromadenie plesní a spôsobiť alergické podráždenie alebo dokonca problémy s pľúcami. Bielizeň zároveň zachytáva teplo, takže vaša domácnosť nie je dostatočne vykurovaná. Váš kotol potom musí pracovať výkonnejšie, čo vás bude stáť viac. Odvlhčovač spotrebuje oveľa menej energie."

Ak nič neurobíte a necháte miestnosť naplniť vlhkosťou, môžete čeliť vážnym dlhodobým problémom súvisiacim so stavom budovy. Zároveň nie je dobré rozložiť mokrú bielizeň na dlážku, pretože do dlažby môže preniknúť voda, čo spôsobí iba ďalšie problémy. Pred nákupom sušiaku je podľa expertov potrebné myslieť na to, že v miestnosti, kde ho rozložíte, sa musíte pohybovať. Nie je preto praktické ho umiestniť v spálni, pretože by ste oň mohli v noci zakopnúť. Aby ste sa vyhli všetkým týmto problémom, najlepšie je sušiť bielizeň vo voľnej miestnosti, napríklad v práčovni alebo garáži, prípadne v izbe, ktorú využívate zriedka.