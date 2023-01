Mladá matka pobúrila ľudí VIDEOM so svojím synom: Ostrá kritika, je smutné, že to robíš pred ním!

Video mamičky odetej v tango bikinách vyvolalo búrlivé reakcie užívateľov. Mnohí z nich sa domnievajú, že je nevhodné, aby sa takto prechádzala po pláži so svojím malým synom. Podľa Fethovej však neexistujú žiadne pravidlá, ktoré by určovali, ako by sa majú obliekať matky a trvá na tom, aby si to všetci uvedomili. "Materstvo neprichádza s kódexom obliekania," myslí si štvornásobná matka.

Neskôr vysvetlila, že je oddaná a skromná mama a že výber oblečenia nemá žiadny vplyv na jej rodičovské zručnosti. "Som domáca, chrumkavá, prirodzená mama, ktorá postavila celú svoju existenciu na svojich deťoch. Vo svojej vlastnej koži sa cítim neuveriteľne pohodlne." Krysta je zároveň presvedčená o tom, že takéto oblečenie môže dokonca povzbudiť jej dieťa, aby bolo v budúcnosti otvorenejšie. "Pochybujem, že môjmu synovi niekedy napadne povedať žene, čo si má obliecť. Má mamu a tri sestry. Pán vie, že nie som pekná pre každého, ale to ma nezaujíma," doplnila.

Mnohí ľudia však nemajú pre jej argumenty pochopenie a v komentároch skromne odetú matku vôbec nešetria. "Je to veľmi, veľmi smutné, že potrebujete také množstvo pozornosti," napísal jeden z nich. Našli sa však aj takí, ktorí Fethovú obhajujú a tvrdia, že môže nosiť, čo chce. "Učíš svoje deti, aby sa cítili pohodlne vo svojej vlastnej koži a boli sebavedomé. Pokračuj v tom, mami!"