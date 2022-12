Brunetku rozzúril darček, ktorý dostal jej priateľ od kolegyne v práci: Vytočil by aj vás?

Istá Sophie sa na TikToku podelila o svoju reakciu na priateľov darček, ktorý dostal od kolegyne. Ide o hrnček s veľmi nevhodným nápisom: "Ja v práci so všetkými mojimi štetk*mi." Na druhej strane šálky je obrázok znázorňujúci niekoľko ženských postavičiek, ktoré obklopujú mužskú postavu. Tá má predstavovať Sophienho priateľa Billyho.

Hrnček ju rozrušil a sama pri opise situácie použila niekoľko vulgarizmov. "To je vtip?" pýta sa vo svojom videu. Takmer každý, kto komentoval príspevok, si myslí, že Sophiina reakcia bola úplne oprávnená. "Nie, ale vážne, prečo by ste to niekomu kupovali, keď má priateľku?" napísal jeden užívateľ. "Absolútne by ma to rozzúrilo," uviedol ďalší.

Iní pripustili, že darček má možno trochu iný zmysel, a to taký, že mladík je zrejme jediným mužom v pracovnom kolektíve. Sophie napriek tomu trvá tom, že darček je viac ako nevhodný. "Na 90 percent som si istá, že ma budú všetci po tomto videu nenávidieť, ale hádajte čo, ja nenávidím ich," dodala TikTokerka.