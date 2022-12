Čo by to bol za koniec roka bez rekapitulácie vtipov? Ponúkame výber tých NAJLEPŠÍCH, pôjdete do kolien!

Galéria fotiek (31) Vtipov bolo po celý rok neúrekom.

Zdroj: Facebook/Zomri, Memoviny, Kus dobrej roboty

BRATISLAVA - Keď ste si mysleli, že vás pred novým rokom necháme napospas nude a nespravíme si žiadny humorný sumár toho, čo sa za rok 2022 udialo vo svete a doma, mýlite sa! Práve pre vás sme si nachystali nasledujúci "zostrih" tých najlepších vtipov za posledný rok, ktoré nás dostali do kolien. Počas roka sa činili viaceré známe meme stránky. Najviac z nich určite však najznámejšie ako Zomri, Memoviny či Kus dobrej roboty, no nezabudli sme ani na ďalšie. Práve im vďačíme každý deň v roku za ďalšiu a ďašiu dávku humoru, smiechu (niekedy aj cez slzy, no vtip sa musí nájsť aj v tých najdepresívnejších chvíľach a neklesať na duchu. Užite si preto tento výber mémov.