Andrea (25) s najväčšími perami na svete draží na Vianoce svoje bozky: Muži, idete do toho?

SOFIA - Žena, ktorá tvrdí, že má najväčšie pery na svete, investovala tisíce eur do desiatok kozmetických zlepšení, ktoré sú už teraz podľa lekárov život ohrozujúce. Andrea Ivanová ale nedávno oznámila, že počas Vianoc plánuje ešte radikálnejšie operácie. Pohľad na ňu je ale jasným dôkazom toho, že to nie je dobrý nápad.

Andrea tvrdí, že vždy mala rada prehnané veci a excentrickosť. Prirodzenú krásu považuje za nudnú. "Vyzerala som ako milióny iných žien na svete, ale teraz vyzerám jedinečne a inak, neexistuje žiadna osoba, ktorá by vyzerala ako ja," hovorí a ľudia jej dávajú za pravdu. Naozaj nevyzerá ako nikto iný, žiaľ, nemyslia to ako kompliment. "Myslím si, že predtým som bola pekná, ale teraz sa sama sebe páčim oveľa viac a so svojím novým a vylepšeným vzhľadom sa cítim veľmi dobre," pokračuje Bulharka, ktorá za zákroky zaplatila už viac ako 10 000 eur.

Galéria fotiek (2) Zdroj: profimedia.sk

S úpravami svojho zovňajšku vraj ešte zďaleka neskončila a teší sa na ďalšie výplne, kozmetické operácie a výraznejší mejkap. "Na Vianoce absolvujem ďalšie procedúry na tvári, čakajú ma aj injekcie kyseliny hyalurónovej do pier, brady a lícnych kostí ako darček pre seba. Nechám si ešte viac zväčšiť pery a prsia ešte väčšími silikónovými implantátmi."

Ivanova momentálne draží svoje bozky pod sviatočným imelom. Nepochybuje o tom, že bude mať veľa kupcov, ktorí ocenia jej nadrozmerné pery. "Som si istá, že sa nájde veľa ochotných mužov, ktorí sa budú tieto Vianoce uchádzať o môj najväčší bozk," povedala. Tvrdí, že na internete dostáva veľa správ od mužov vrátane ponúk na sobáš. Andrea však priznala, že nie všetka pozornosť, ktorej sa jej dostáva, je pozitívna.