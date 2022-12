Takto si tradičné sviatočné jedlá či koláče pripravíte v zdravšej verzii: Pomôžete zdraviu a kilá nevyletia hore

archívne video

"Ak chcete predísť konzumácii príliš veľkého a energeticky vysokého príjmu počas Vianoc, okrem veľkostí porcií bude dôležitým opatrením aj správny výber surovín," zdôraznil viceprezident Slovenskej obezitologickej asociácie Peter Minárik. Pri varení či pečení radí používať menej tukov a cukru, prípadne využiť náhrady, ako sú sladidlá, nízkokalorické rastlinné tuky, tiež rastlinný olej namiesto masla alebo celozrnnú múku namiesto bielej.

Smaženie odporúča nahradiť zdravšími spôsobmi prípravy, ako sú pečenie, dusenie či ideálne príprava na pare. Odporúča vylúčiť mastné a tučné mäsové výrobky. "Výnimkou sú morské ryby, ako napríklad losos. Biele mäso je zdravšie ako červené," doplnil Minárik. Namiesto masla či šľahačky radí použiť odtučnený tvaroh.

Nielen príjem, ale aj výdaj

"Samozrejme to, že si zvolíte nízkokalorické produkty, ešte neznamená, že ich môžete konzumovať v neobmedzenom množstve," upozornil odborník. Strava by mala byť podľa jeho slov predovšetkým vyvážená, bohatá na vitamíny a vlákninu a sladké by malo byť spestrením v rozumnej miere a v kombinácii s pohybom. "Silu tradičných vianočných dobrôt premôžte aktivitou. Nezabudnite, dôležitý nie je len príjem, ale aj výdaj energie," doplnil.