Muž prišiel kvôli rakovine o oko: Keď uvidíte, čo si dal namiesto neho!

Strata oka by asi pre každého bola veľmi stresujúcou životnou udalosťou. Tento chlapík sa ale rozhodol, že si z toho nebude robiť ťažkú hlavu a svoju protetickú očnú náhradu premenil na baterku. Stal sa tak akýmsi technologickým zázrakom.

Zverejnením svojho vynálezu vo videu prezradil, ako skvelo vyzerá jeho žiariace oko a všetkým ukázal, aké je to užitočné v tme. Muž tiež poznamenal, že baterka v oku sa zíde napríklad pri čítaní kníh večer alebo v noci. Svetlo je dostatočne jasné na to, aby osvetlilo tmavú miestnosť a vďaka šikovnému zabudovaniu do očnej jamky neoslepuje druhé oko.

Baterka vraj dokáže svietiť takmer celý deň a neprehrieva sa. Mladík v súčasnosti pracuje na tom, aby bol tento vynález dostupný aj pre ostatných, ktorí prišli o oko. Podľa svojich slov pracuje pomaly, pretože dbá na bezpečnosť a chce, aby bol jeho vynález bezpečný a pohodlný na používanie. Ľudí jeho šikovnosť ohromila a niektorí, ktorí prišli o svoj zrak, priznali, že by si do oka dali zabudovať niečo podobné. Iní poukázali na to, že muž teraz vyzerá ako množstvo fiktívnych postáv s robotickými očami.