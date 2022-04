Expert ponúka tipy, ako nájsť tie najvýhodnejšie LETENKY: Tieto časy a dátumy sú najlacnejšie

Webové stránky, ktoré porovnávajú ceny leteniek, pribúdajú ako huby po daždi. Mnohé ale nie sú až také spoľahlivé, ako to uvádzajú ich autori. Čo teda môžete urobiť, aby ste sa uistili, že pri rezervácii dovolenky nájdete ten najlepší a najdostupnejší let? Vyskúšajte niektoré z týchto tipov.

Ktoré časy a dátumy letov sú najlacnejšie?

Podľa štúdie online cestovnej kancelárie Opodo je najlepší čas na rezerváciu vnútroštátnych letov v septembri. Ak je vaším cieľom Afrika alebo Oceánia, pravdepodobne nájdete najlacnejšie ponuky v januári. Mali by ste sa určite vyhnúť júlu, kedy ceny prudko stúpajú. Najlepší čas na let do Ázie je buď január alebo september, čím môžete výrazne ušetriť v porovnaní s májovými a júnovými letenkami. Časy najvyťaženejšej prevádzky sa budú líšiť v závislosti od cieľa. Skôr, ako si niečo zarezervujete, hľadajte informácie o tomto mieste online. Tak uvidíte, čo sa deje v okolí destinácie, ktorú chcete navštíviť v konkrétnych termínoch. Festival alebo veľká konferencia môže značne predražiť ceny leteniek, rovnako ako náboženské či štátne sviatky. Pokiaľ ide o najvýhodnejší termín letu, hľadajte letenky mimo špičky. Zvyčajne najmenej vyťažené sú utorky, stredy a soboty.

Existuje najlepší čas dňa na vyhľadávanie letov?

Neexistuje síce spôsob, ako presne zistiť, kedy letecká spoločnosť zverejní ponuku na lacný let, ale deň a čas, ktorý si vyberiete na vyhľadávanie letov, vám môže pomôcť nájsť lacnejší variant. Cestovateľská aplikácia Hopper realizovala prieskum práve na túto tému a zistila, že cestujúci, ktorí hľadajú lety v utorok o polnoci, ušetria na letenkách približne šesť percent. Taktiež odhalili, že nakupujúci platia v piatok okolo tretej hodiny ráno približne o tri percentá vyššie cestovné, takže je lepšie nevyhľadávať lety neskoro v noci na konci týždňa.

Ponúkajú letecké spoločnosti možnosti na vyhľadávanie lacných letov?

Mnoho aeroliniek vrátane easyJet, TUI, British Airways a Ryanairu ponúka na svojich webových stránkach službu, ktorá vám pomôže nájsť lacnejšie letenky. Inzerujú tiež zľavové kódy a výpredaje na lety počas celého roka. Treba poznamenať, že ceny za lety (najmä do Európy) sú v súčasnosti nízke.

Aké stránky na porovnávanie letov a rezervácií by ste mali využiť?

Webové stránky na porovnávanie letov a rezervačné stránky môžu často jednoduchým spôsobom poskytnúť prehľad o cenách leteniek a pomôžu nájsť let, ktorý je najdostupnejší. Expert na ponuky Oli Townsend zo spoločnosti MoneySavingExpert vysvetlil pre Metro.co.uk, že priama rezervácia s leteckou spoločnosťou nie je vždy zárukou najlepšej ceny. "Nie je nezvyčajné, že sa to isté sedadlo z toho istého letu predáva za rôzne ceny. Oplatí sa preto skontrolovať porovnávacie stránky, ktoré vyhľadávajú online cestovné kancelárie aj letecké spoločnosti, a tak si nájsť najlepšiu ponuku."

Je tiež potrebné myslieť na to, že rôzne stránky nemusia vyhľadávať rovnaké cestovné kancelárie, takže je najlepšie vyskúšať ich niekoľko a nie iba jednu. Jeden z najlepších výberov podľa Townsenda poskytuje Kayak, Momondo či Google Flights. Prieskum spoločnosti Which?, ktorá hodnotí rôzne produkty a služby, v roku 2021 zistil, že najlepšia webová stránka na rezerváciu leteniek a zároveň aj najpoužívanejšia je Expedia. Nedosiahla však dostatočne vysoké skóre a nezískala Stav odporúčaného poskytovateľa (WRP).

Pokiaľ ide o stránky na porovnávanie cien, tak v prieskume najlepšie obstál Skyscanner. Je to v podstate online cestovná kancelária, ktorá vyhľadáva v stovkách aeroliniek a rezervačných agentúr, aby zoradila lety. Tie sú potom uvedené v poradí "najlepšie", "najlacnejšie" a "najrýchlejšie" v závislosti od vašich preferencií. Porovnávacie stránky sú zvyčajne najlepšie v prípade, ak viete, aký hľadáte dátum a miesto. "Ak to neviete alebo potrebujete inšpiráciu, skúste si nastaviť cieľ ako ‚kamkoľvek‘, aby ste našli skutočné výhodné ponuky," radí expert. Skúste uviesť niektoré z týchto usmernení a odporúčaní do praxe a zistite, či nájdete tú správnu cenu letu. Dúfame, že vám to pomôže ušetriť peniaze.