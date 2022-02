Pasažieri Ryanairu zúria: Obrovská chyba ich stála vyše tisíc eur, bol to absolútny šok!

LEEDS - Predstavte si, že si chcete urobiť krásny vianočný výlet do Dánska, no skončíte vo Francúzsku. I keď to môže znieť ako zlý sen, tento pár to zažil na vlastnej koži. Vinia za to leteckú spoločnosť Ryanair. Doteraz nechápu, ako sa niečo takéto mohlo stať. Aerolinky sa k prípadu nevyjadrili.

Vlani 17. decembra si chceli Simon Forster a Emma Schofieldová urobiť vianočný výlet do dánskej Kodane, ale nakoniec pristáli neďaleko Paríža vo Francúzsku. V rade na bezpečnostnú kontrolu stáli asi dve hodiny. "Ten rad bol absolútne obrovský a všetci sme boli natlačení ako dobytok. Zdalo sa, že zmeškáme let," povedal Simon s tým, že počas čakania počuli poslednú výzvu pre cestujúcich do Kodane.

"Prišli sme tam a traja zamestnanci Ryanairu sa nás spýtali, či ideme do Kodane. Priamo vpredu a napravo bola červená reťaz, takže sme odbočili doľava a k lietadlu, ktoré tam bolo. Nastúpili sme, bolo tam len asi šesť ďalších pasažierov, čo nebolo prekvapujúce. Ukázal som letuške svoj palubný lístok a ona povedala: ‚Netrápte sa tým,‘" priblížil.

Dvojica si sadla na svoje miesta. Všetko prebiehalo podľa plánu, až kým ich pri pasovej kontrole po prílete neprivítali vo francúzštine. Vtedy si uvedomili, že sú vo francúzskom meste Beauvais, ktoré je od miesta, kam si mysleli, že majú namierené, vzdialené viac ako 1200 kilometrov. "Pristáli sme za kratší čas, ako sme očakávali. Keď sme vošli na letisko, pomyslel som si, že to tu nepoznám, a to do Kodane chodím dosť často. Pri pasovej kontrole nás privítali ‚Bonjour‘ a ukázalo sa, že sme vo Francúzsku," pokračuje Forster.

Ryanair tvrdí, že zodpovednosť za nastúpenie do správneho lietadla je na pasažieroch. Podľa spoločnosti je počas cesty možné sledovať kontaktné body, ktoré by mali cestujúcim pomôcť skontrolovať cestu a zistiť cieľ letu. Simon však tvrdí, že nepočul žiadne takéto oznámenie v angličtine. "Šok z pristátia niekde blízko Paríža, keď ste mali ísť do Kodane, bol smiešny. Rád by som pochopil, ako sa to, preboha, stalo." Od Ryanairu teraz žiada ospravedlnenie a tiež dúfa, že mu vrátia cenu letu a preplatia hotely a taxíky, ktoré využíval, keď bol vo Francúzsku. Celkovo minul viac ako 930 libier (1107 eur).

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Napriek tomu dvojica z nepríjemnej situácie vyťažila maximum. Keď prešli bezpečnostnou kontrolou, našli chlapíka, ktorý hovoril po anglicky a ktorý im povedal, kde sú. Chcel zamieriť do Paríža, preto sa ho opýtali, či sa s ním môžu zviezť v taxíku. "Mali sme krásny víkend, aj keď sme cestou späť stále dostávali od Ryanairu správy o meškaní spiatočného letu do Kodane." Po hodinách strávených telefonovaním do aeroliniek a vyplňovaním online formulárov sa ich sťažnosť zobrazuje ako "vyriešená". "V pondelok mi povedali, že ma budú kontaktovať do troch dní. Dnes (piatok 11. februára, pozn. red.) som znova volal a niekto mi zavesil," dodal sklamaný mladík. Ryanair sa k prípadu zatiaľ nevyjadril.