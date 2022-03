Definitívna pravda o KORONAVÍRUSE?! Nová štúdia odhaľuje, ako sa začal šíriť do celého sveta

V jednej z troch štúdií publikovaných vo vedeckom časopise Nature vedci opisujú priestorovú analýzu prvých prípadov covidu-19, no ako sa uvádza, ešte nepriniesli "definitívny dôkaz" o pôvode koronavírusu. Výsledky ukazujú, že wuchanské trhovisko bolo prvým ohniskom koronavírusovej nákazy. Podstatná časť prípadov sa navyše preukázala u predajcov živých zvierat. Na základe fotografií s rozmiestnenými klietkami a neskorších výsledkov odberov sa vedci domnievajú, že k medzidruhovej nákaze mohlo dôjsť v tej časti trhu, kde sa predávali psy a medvedíky čistotné.

Šírenie, ale nie prenos na človeka

Podľa genetickej analýzy výskumníci usúdili, že k medzidruhovej nákaze došlo v dvoch rôznych momentoch - na prelome novembra a decembra 2019 a potom o niekoľko týždňov neskôr. Niektorí virológovia sa domnievajú, že trhovisko sa stalo prostredím, kde sa nákaza začala šíriť medzi väčším množstvom ľudí, ale nie miestom, kde sa uskutočnil medzidruhový prenos. Podľa štúdie neexistujú zatiaľ presvedčivé dôkazy o tom, z akého druhu zvieraťa sa koronavírus preniesol na človeka. Vedci sa najprv domnievali, že koronavírusom sa človek mohol nakaziť od netopierov či strukov, ani pre toto tvrdenie ale neexistujú jednoznačné dôkazy.

Americká stanica NPR cituje názory vedcov, ktorí neboli zapojení do spomínaných výskumov. Nové správy podľa nich až priveľmi oslabujú teóriu, že koronavírus unikol z wuchanských štátnych laboratórií. "Tieto štúdie nevylučujú ďalšie hypotézy," uviedol americký virológ Jeremy Kamil. Opísané výsledky bádania ale podľa neho výrazne podporujú domnienku o prenose zo zvieraťa na človeka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Getty Images

Peking to stále odmieta

Otázka pôvodu koronavírusu má okrem vedeckého aj silný politický rozmer. Peking domnienky o úniku koronavírusu z laboratória vo Wu-chane dlhodobo a rázne odmieta. Otázkou sa zaoberali aj americké rozviedky, ktoré však nedospeli k jednoznačnému záveru.

Začiatok šírenia koronavírusu vyšetrovala vo Wu-chane aj komisia expertov pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO). Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ale uviedol, že experti mali problémy sa v Číne dostať k pôvodným údajom. V polovici minulého roka potom WHO uviedla, že hypotéza o úniku koronavírusu z laboratóriá je stále otvorené, čo rozhorčilo čínskych predstaviteľov.