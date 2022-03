KORONAVÍRUS Menej ako desaťtisíc nových prípadov: NCZI spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou

Vo štvrtok (10. 3.) zaznamenali laboratóriá 9923 pozitívnych PCR testov na nový koronavírus. Pozitívnu vzorku preukázala vyše polovica zo 17.210 vykonaných testov. Pribudlo tiež 30 obetí. Informuje o tom Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) na webe covid-19.nczisk.sk.

Ďalších 1488 prípadov pribudlo z 12.025 vykonaných antigénových testov. "Pozitivita v prípade PCR testov dosiahla 57,66 percenta, u antigénových testov bola na úrovni 12,37 percenta," konkretizuje NCZI. Počet hospitalizácií klesol o 30, v súčasnosti je hospitalizovaných 2425 pacientov. Na JIS je 206 pacientov, umelú pľúcnu ventiláciu potrebuje 75 chorých. Vyše 70 percent hospitalizovaných nie je plne zaočkovaných. Vo štvrtok pribudlo 75 osôb zaočkovaných prvou dávkou a 280 plne zaočkovaných osôb. "Celkový počet zaočkovaných stúpol na 2.787.471, plne zaočkovaných je 2.538.201," dodalo NCZI.

NCZI spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou

Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) spustilo registráciu na očkovanie štvrtou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre ľudí so zníženou imunitou. Informovala hovorkyňa NCZI Alžbeta Sivá.

Podľa Sivej môžu o štvrtú dávku požiadať pacienti so zníženou imunitou, ak sú starší ako 18 rokov a sú minimálne tri mesiace po podaní tretej dávky. "Môžu sa registrovať na stránke www.korona.gov.sk a bude im pridelený termín v nimi vybranom okrese," doplnila.

Očkovať sa bude vakcínami od štyroch spoločností

Očkovať sa bude vakcínami od spoločností Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson a Novavax, záujemca si druh vakcíny môže vybrať. "Pre imunokompromitovaných pacientov, ľuďoch so zníženou imunitou, sa štvrtá dávka vakcíny považuje za booster a odporúča sa aj v prípade prekonania ochorenia COVID-19. O tejto možnosti by sa mali pacienti vopred poradiť so svojím ošetrujúcim lekárom," uzavrela Sivá.