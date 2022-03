Dáta bez pátosu dvíhajú varovný prst: Problémy lockdownov! Upozorňujú na situáciu v ázijských krajinách

Aj keď koronavírus ešte úplne nevymizol, v súčasnosti svet rieši iný problém a bol doslova odsunutý na druhú koľaj. Nedávno sme pritom „oslavovali“ pomyselné druhé výročie od vôbec prvého potvrdeného prípadu koronavírusu na Slovensku. Počas tohto obdobia spravila slovenská vláda viacero dobrých, ale aj zlých rozhodnutí. Prežili sme tu štyri vlny koronavírusu, z toho tri lockdowny a prísne opatrenia, ktoré mnohých Slovákov zdeptali. Teraz sa postupne život začal vracať do normálu a až na rúška a respirátory sa to aj predkoronovému životu aj začína podobať.

Archívne VIDEO COVID situácia sa na Slovensku zlepšuje: Opatrenia uvoľňujeme skôr! Nový subvariant OMIKRONU zatiaľ nie je hrozbou

Analytici z projektu Dáta bez pátosu však upozornili na nové skutočnosti. Silná vlna je totiž v súčasnosti v ázijských krajinách, kde však dlhé obdobie boli zavedené lockdowny. Následne sa od začiatku februára konali v Pekingu zimné olympijské hry. „Veľmi by sme si želali, aby sa všetky krivky a všade zlomili smerom dole. Ale vyzerá to tak, že príroda je silnejšia ako ľudské bariéry, zvlášť lockdowny,“ upozornili dátoví analytici.

Podľa ich slov si variant omikron postupne nachádzal cestu od USA, Dánska, celej Európy, Nového Zélandu a Austrálie až do Ázie, kde v súčasnosti zakotvil. Nepomohli tomu ani reštriktívne opatrenia, ktoré ázijské krajiny mali dlhé obdobie. Ako totiž vysvetlili, dáta sa najprv začali zhoršovať v Japonsku, neskôr v Hong Kongu, Singapure, Vietname a následnej aj v Južnej Kórei. V týchto krajinách totiž bolo za jeden týždeň od jedného až do päť percent pozitívnych obyvateľov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Czarek Sokolowski

„Južná Kórea veľmi dlho odolávala kovidovým vlnám, ale OMIKRON dnes infikuje viac ako 1/4 milióna ľudí denne. 4 milióny alebo 8% obyvateľstva za 2 týždne. Ekvivalent 400 tisíc na Slovensku za marec do dnes. ČÍNA: už počas olympiády sme písali, že nebude jednoduché zdržať šírenie pod kontrolou. Ale dennými a aj opakovanými PCR testami všetkých v bubline a drakonickými karanténami aj za cenu straty možnosti získať medailu sa to podarilo. Bolo to asi 20 dní hygienického teroru a videli sme aj hokej zdravých športovkýň v respirátoroch. Never ever again,“ napísali s tým, že toto sa už nemôže opakovať.

4. februára mala Čína menej ako 50 prípadov, následne sa začal strmý rast infikovaných, a to až na 3500 pozitívnych za pondelok. Ak by sme sa pozreli na graf vývoja epidemiologickej situácie v Číne, podľa analytikov by vyzerala ako priamka. Okrem toho Čína v týždennom prehľade nových prípadov rastie najrýchlejšie v rámci ázijských krajín a má viac ako 200 percentný nárast za posledný týždeň. Analytici však poukazujú na to, že obdobný rast vykazuje aj Kórea, ktorá mala 12. januára 3600 pozitívnych denne a v súčasnosti ich má stokrát toľko. A naďalej rastú.

SLEPÁ ULIČKA: Respiračný vírus a lockdowny KOVID v Ázii, v Číne, silný vo svojom rodisku🤨 Veľmi by sme si želali, aby... Posted by Dáta bez pátosu on Tuesday, March 15, 2022

„Za 2 mesiace 7 mil. pozitívnych, o týždeň to bude 10 miliónov a ak zlomia krivku čoskoro, tak do konca omikron vlny ešte ďalších 10 miliónov. To bude takmer 40%-50% obyvateľstva, podobne ako v Dánsku. V krajinách bez silných predchádzajúcich vĺn zomiera v OMIKRON vlne asi 0,1% pozitívnych: Dánsko, Austrália, Japonsko, Južná Kórea. Je to približne 1 z 1000 zistených pozitívnych. Metodiky sa líšia, ku koncu vlny to bude asi rásť (dobeh úmrtí po hodpitalizácii), ale 1:1000 je dobrá ilustrácia,“ konštatujú s tým, že ak by sa Čína vybrala cestou Austrálie, Nového Zélandu či Južnej Kórei, tak ich napriek vysokej zaočkovanosti obyvateľstva bude čakať silná vlna. Pre ilustráciu, mali by zrejme desiatky miliónov pozitívnych a tisíce úmrtí denne. Z toho dôvodu analytici konštatujú, že problémy Číny týkajúce sa koronavírusu nebudú v počtoch pozitívnych a obetí, ale v prístupe k rastúcim číslam pri zavádzaní lockdownov. „Brániť sa dlhodobo karanténami a testovaním voči respiračnému vírusu nemusí byť dobrá stratégia. Pán Anders Tegnell zo Švédska by o tom vedel rozprávať,“ uzavreli.

Rekordné nárasty

V Číne cez víkend zaznamenali 3393 potvrdených prípadov ochorenia COVID-19. Je to viac ako dvojnásobok prípadov za predchádzajúci deň a najvyšší počet od konca prvej vlny epidémie v meste Wu-chan pred dvoma rokmi, uviedla v nedeľu agentúra AFP s odvolaním sa na Národnú zdravotnícku komisiu.

Galéria fotiek (3) Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek

S lokálnymi epidémiami koronavírusových variantov omikron a delta bojuje takmer 19 provincií. V dôsledku celoštátneho nárastu prípadov úrady nariadili zatvorenie škôl v Šanghaji a lockdowny v niekoľkých mestách na severovýchodne krajiny. Čína, kde bol nový druh koronavírusu SARS-CoV-2 prvýkrát zistený koncom roka 2019, zaviedla politiku "nulovej tolerancie covidu", ktorej súčasťou sú v prípade objavenia lokálnych ohnísk nákazy rýchle lockdowny, obmedzenie cestovania a hromadné testovanie.

Tento postup je však v prípade vysoko nákazlivého variantu omikron a prudkého nárastu asymptomatických prípadov logisticky náročný, píše AFP. Čiastočný lockdown bol v nedeľu vyhlásený v meste Ťi-lin. Jeho obyvatelia absolvovali už šesť kôl hromadného testovania, v nedeľu tam hlásili viac ako 500 prípadov nákazy variantom omikron. Susedné priemyselné mesto Čchang-čchun s deviatimi miliónmi obyvateľom je v lockdowne od piatka. Starosta Ťi-linu a šéf zdravotnej komisie v Čchang-čchune boli v sobotu odvolaní, informovali štátne médiá.

Menšie mestá S'-pching a Tun-chua ležiace v provincii Ťi-lin boli uzatvorené vo štvrtok, respektíve v piatok. Mesto Chun-čchun pri hraničiacich s Ruskom a Severnou Kóreou, bolo uzatvorené 1. marca. Postavené tam boli tri provizórne nemocnice na liečbu pacientov s COVID-19, informovala v sobotu agentúra Sinchua. Opätovný prudký nárast počtu ľudí infikovaných variantom omikron už niekoľko dní zaznamenávajú aj Nemecko a Rakúsko.