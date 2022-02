Škandál na covidovom oddelení: Čech nútil lekárov, aby TAKTO liečili jeho umierajúcu mamu

Viac ako trojhodinové video následne Hlávka zverejnil na internete. Vinný sa podľa vlastných slov necíti. Jediné, o čo mu vraj išlo, bolo dosiahnuť uzdravenie matky tým, že presvedčí lekára, aby jej tento prípravok podali. Je presvedčený o tom, že Ivermektín by jeho mame pomohol. Podľa obžaloby tiež tvrdil, že vakcíny proti covidu sú neoverené a že po nich umierajú tisíce ľudí. Keďže sa skutku podľa obžaloby dopustil v čase núdzového stavu, hrozí mu až osemročné väzenie. Do pojednávacej siene muža odprevadila dvadsiatka jeho priaznivcov. Niektorí priebeh pojednávania nahlas komentovali a smiali sa.

Hlávka sa sťažoval, že ho o matkinom stave nikto riadne neinformoval. "Bol som značne neinformovaný, možno som robil veci, ktoré som nemal. Jedinou mojou snahou bolo pomôcť mojej mame. Za každú cenu, nič iné. Vôbec som nemal záujem poškodiť fakultnú nemocnicu," vyhlásil starobný dôchodca. Pre nakrúcanie videa sa vraj rozhodol preto, že nemal dosť informácií o matkinom stave, takže už nikomu neveril a chcel si všetko zdokumentovať. "Aj keď bola matka v terminálnom štádiu, chcel som použiť lieky, ktoré sú vyskúšané a overené."

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Mám dôkazy, že Ivermektín pomáha

Muža pustili zdravotníci v čase vrcholiacej pandémie na covidové oddelenie za jeho mamou, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Sám v nahrávke pripustil, že ho za ňou pustili, aby sa s ňou rozlúčil, pretože umierala. Už pred nákazou covidom bola po mŕtvici na polovicu tela ochrnutá. Podľa slov Hlávku ale nemusela na covid umierať, keby jej lekári podali Ivermektín. Neustále sa domáhal toho, aby tak spravili. Zdravotníci mu ale napríklad vysvetľovali, že žene akútne zlyhávajú obličky a v takom prípade liek nemožno podať.

"Na to nepotrebujem byť odborník, stačí, aby som si prečítal pár štúdií overených praxou, kde skúšali Ivermektín a mali výborné výsledky, otočili pomer úmrtí," povedal pri výpovedi na súde. "Mám dôkaz, že to, čím mamu liečili, bolo z hľadiska vedľajších účinkov nebezpečnejšie než Ivermektín," pokračoval. Jeho matka bola pred hospitalizáciou umiestnená v sociálnom zariadení. Hlávka povedal, že ju hlboko miloval, pred návštevou v nemocnici ju ale polroka nevidel. Návštevu v sociálnom zariadení mu totiž nepovolili, pretože sa odmietol nechať testovať na covid. "Nenechal som sa nikdy testovať, som proti testovaniu. Ja som ju chcel vidieť, ale nebudem kvôli tomu podstupovať nejaký úkon, ktorý je zásahom do mojej zdravotnej integrity," dodal.