VIDEO Kráska (31) si nechala vpichnúť botox: Desivé následky, vyzerá ako z hororu!

"Vyzerám, ako keby som mala dve tváre," okomentovala Whitney Buhaová na Instagrame pohľad na svoje zdeformované oči. Jej znetvorenie je výsledkom vpichnutia botoxu. Mladá Američanka uvádza, že s pravidelnými botoxovými kúrami začala pred tromi rokmi, keď dovŕšila tridsiatku.

Do zákroku, ktorý podstúpila začiatkom tohto mesiaca, však mala iba dobré skúsenosti a s ničím podobným sa nestretla. Po poslednom vpichnutí látky do čela a pier si ale všimla, že sa jej ľavé obočie neprirodzene dvíha nahor. Na klinike, kde procedúru absolvovala, jej odporučili, aby sa vrátila. Medzitým však Buhaovej úplne kleslo viečko na pravom oku a ľavé začalo vykúkať z očnej buľvy viac než je prirodzené.

Pri konzultácii Whitney plastický chirurg vysvetlil, že v jej stave sa nedá nič robiť. Ide vraj len o reakciu a ona musí počkať, kým všetko časom odznie. Povedal jej aj to, že vo svojej praxi sa ešte s ničím podobným nestretol. "Je to zriedkavé, ale ako vidíte, môže sa to stať. Napriek tomu s týmito zákrokmi neplánujem prestať a je mi jedno, čo si kto o tom myslí," dodala svojská influencerka. Momentálne stále čaká, kým sa všetko upraví a zatiaľ denne zverejňuje fotografie a aktualizuje svoj stav. Jej fanúšikovia ju ubezpečujú, že vyzerá stále lepšie a lepšie.