FOTO Brunetka (31) vysolila 200-tisíc za plastiky: Keď uvidíte, ako vyzerala predtým, neuveríte

Ak sa pozriete na staré fotografie tejto Austrálčanky, sotva by ste uverili tomu, že je to tá istá žena. Momentálne sa totiž na svoje staré ja už v ničom nepodobá. Do "skrášľovacích" zákrokov, ktoré ju zmenili na nepoznanie, doteraz investovala astronomických 200 000 austrálskych dolárov (122 000 eur). Tara už len ťažko na svojom tele nájde niečo, čo ešte nebolo operované. Šesťkrát podstúpila plastiku nosa, nechala si upraviť čeľusť, päťkrát si dala zväčšiť prsia, vložiť implantáty do zadku a do celého tela si nechala aplikovať veľké množstvo botoxu.

Zdroj: Instagram/tara_jayn3

Ona sama je s výsledkom práce plastických chirurgov nanajvýš spokojná. "Plastická chirurgia mi dáva pocit posilnenia. Myslím si, že v dnešnej dobe je veľmi dôležité, aby žena dokázala vyjadriť to, ako sa cíti a dala to najavo krásou. Plastická chirurgia je spôsob, akým to môžem urobiť. Dodáva mi sebavedomie, že budem svojou najlepšou verziou," vyhlásila.

Pred plastikami Zdroj: profimedia.sk

Niektoré zákroky však majú iba dočasné účinky, a tak musí Tara pravidelne investovať tisícky dolárov do neustálej "údržby". Ročne vraj potrebuje aspoň tridsať dávok botoxu. "Niekedy sa mi odbúra veľmi rýchlo, tak musím chodiť k lekárovi každý druhý mesiac," vysvetľuje. Jednorazovo niekedy minie na zákroky až 5000 dolárov. Priznáva, že je to veľmi drahé hobby.

Zdroj: Instagram/tara_jayn3

Zdroj: Instagram/tara_jayn3

Hoci je Jayneová teraz so svojím vzhľadom spokojná, väčšina ľudí pri pohľade na ňu nechápavo krúti hlavou. Ona sama pripúšťa, že v okolí vyvoláva zmiešané reakcie, ale nerieši to. "Mám tunelové videnie, pokiaľ ide o tieto veci. Už ma nebaví zaoberať sa šikanou a hanlivými názormi ľudí. Sústredím sa len na to, čo chcem robiť a som šťastná. To je všetko, na čom mi záleží a útoky využívam ako hnaciu silu, aby som bola tou najlepšou verziou, akou dokážem byť. Nenávisť ma vlastne robí slávnejšou," vyhlásila. brunetka, ktorá má na Instagrame viac ako 90 000 fanúšikov.