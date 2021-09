Podnikateľ (33) sa priznal k nechutnej úchylke: Strkám si to do úst, ale nikomu tým neubližujem!

HULL - Bohatý podnikateľ z anglického mesta Hull prezradil, že mesačne míňa stovky libier na kúpu špinavých ponožiek. Na tomto druhu fetiša nevidí nič zlé; nikomu tým totiž neubližuje a nikoho ani do toho nenúti.

Tridsaťtriročný biznismen tvrdí, že je úplne normálny chlap a že nerobí nič, čo by mohlo ostatných znepokojovať. V rozhovore pre Hull Live sa priznal k tomu, že každý mesiac minie najmenej 200 libier (233 eur) na nevypraté ponožky. Robí tak preto, lebo podľa vlastných slov miluje vôňu smradľavých ponožiek a taktiež rád obdivuje špinavé chodidlá.

Brit, ktorý si hovorí "Mr D", prezradil, že iniciatívne kontaktuje ľudí s ponukou možnosti zárobku, ak mu pošlú svoje použité oblečenie. Ich cena vraj závisí od každej osoby, s ktorou "obchoduje". Musí ale ísť len o ženu vo veku 21 až 38 rokov. Tej výnimočnejšej je ochotný zaplatiť za jeden pár ponožiek až 70 libier (81 eur). "Ak je žena atraktívna, potom má určite aj elegantné nohy," približuje metodiku svojho výberu. Čo presne ale s ponožkami robí, neuviedol. "Jednoducho tým uspokojujem svoj fetiš. Zvyčajne k nim privoniavam, ale strkám si ich aj do úst a ďalej vám už nepoviem."

Mr D si okrem toho kupuje aj fotky a videá chodidiel, pretože má rád prsty. Na sociálnych médiách údajne existuje subkultúra, ktorá sa orientuje na ponuku v tejto oblasti, a práve tam mladík nachádza svojich predajcov. Niektorí z nich sú vraj mediálne známi, no z pochopiteľných dôvodov neprezradil, o koho presne ide. O svojej záľube sa rozhodol prehovoriť preto, aby sa okolo nej nešírilo negatívne tabu. "O ľuďoch s týmto fetišom kolujú rôzne fámy. Existuje ale mnoho oveľa horších vecí, čo by ľudia mohli robiť. Ak sa dvaja dohodnú na tom, že jeden ponožky predá a druhý kúpi a urobia to dobrovoľne, potom na tom nevidím nič zlé," dodal.