Cez víkend určite sledujte oblohu! Nastane unikátne vesmírne divadlo

"Mesiac bude veľmi blízko veľkých planét. Teraz, ako sa dostáva do fázy splnu, tak je na opačnej strane oblohy. A v rovnakej časti oblohy sú Jupiter a Saturn, ktoré sú blízko opozície so Slnkom. Takže dôjde k ich veľmi peknému stretnutiu," priblížil Horálek. Najlepšie pozorovanie podľa neho nastane v noci z 25. na 26. júla, kedy budú Jupiter, Saturn a Mesiac po splne tvoriť trojuholník a budú vidieť po celú noc.

Zdroj: thinkstock.com

Mesiac momentálne ruší pohľad na Mliečnu dráhu, čoskoro však ustúpi z nočnej oblohy na rannú a podmienky sa výrazne zlepšia. Zase sa začne objavovať krásna letná Mliečna dráha, ktorú práve na prelome júla a augusta býva vidieť najlepšie. Okolo polnoci je v nadhlavníku. To je asi to najväčšie lákadlo, najmä pre tých, ktorí pôjdu na dovolenku niekam do prírody. Keď budete sledovať Mliečnu dráhu na juh, tak vedľa jej centra, teda zhruba nad juhom vľavo, nájdete jeden z najjasnejších objektov - Saturn. A okrem neho aj Jupiter, ktorý je v priebehu noci tým úplne najjasnejším objektom.

Zdroj: Getty Images

Horálek podotkol, že jedinou ešte jasnejšou planétou je Venuša, ale už za súmraku. Ľuďom odporúča ju hľadať navečer nad západným obzorom. Na budúci týždeň sa začnú objavovať aj Perzeidy, ktoré tento rok vrcholia v noci z 12. na 13. augusta. Tie prvé začnú lietať ale už koncom tohto mesiaca, pričom kadencia meteorov bude pozvoľna narastať.