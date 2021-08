PRIZNANIA patológov: Najšokujúcejšie odhalenia u nebožtíkov počas pitiev

S bizarnosťami či inými zaujímavosťami z práce sa na internete delia napríklad čašníci či predavači, ale najnovšie aj patológovia. Niektorí z nich na Reddite spomenuli historky, ktoré zozbierali počas rokov praxe:

"Chvíľu som pracoval v kancelárii koronera a raz sme mali chlapíka, o ktorom sme si mysleli, že zomrel na predávkovanie pervitínom. Začali sme pitvu. Išiel som mu rozrezať pľúca, no začala z nich vychádzať zmes na čučoriedkové muffiny. Strčil som mu prst do úst a bol plný zmesi na muffiny. Ukázalo sa, že bol dosť nadrogovaný na to, aby pri jedení zmesi na muffiny omdlel a nakoniec sa udusil."

Zdroj: pixabay.com

"Bol som na výcviku na oddelení lekárskych vyšetrovateľov. Staršiu ženu našli mŕtvu v jej dome. Nebolo na tom nič podozrivé, takže mi ten prípad dali. Vybral som všetky orgány, všetko rozrezal. Predtým, než som prípad uzavrel, som rozrezal ešte hrtan a zrazu bum - v jej priedušnici sa zasekol obrovský kus kurčaťa. Zomrela pri večeri."

"Môj kamarát kedysi spopolňoval ženu a keď vytiahli stôl z pece, našli tam tri sady klieští. S najväčšou pravdepodobnosťou zomrela počas operácie."

Zdroj: Getty Images

"Som študentom medicíny. Mal som chlapíka predávkovaného kokaínom. Bol alkoholikom celé desaťročia a v anamnéze mal zaznamenané záchvaty. Ako mladý dospelý bol evidentne zasiahnutý bejzbalovou palicou do hlavy a nikdy nenavštívil doktora. Išiel som vytiahnuť jeho mozog a tento frajer mal v lebke dieru vo veľkosti orechu. Mozog zdola vyzeral, akoby mu z neho niekto vzal zmrzlinovou naberačkou. S touto dierou v hlave chodil asi tridsať rokov a mal z toho záchvaty. Niet divu, že začal piť. Avšak jeho pečeň bola úplne normálna."

"Keď moji rodičia študovali na lekárskej fakulte, zúčastnili sa pitvy pacienta, ktorý zomrel pri autonehode. Pitva odhalila, že tento muž podľa všetkého prežil pred rokmi vo Vietname výstrel do hrudníka, pri ktorom mu lekári nechali guľku v tele. V dôsledku nárazu počas nehody však guľka migrovala do srdca a bola považovaná za príčinu smrti."

Zdroj: Getty Images

Iné príbehy sú trochu vtipnejšie. "Raz som počul príbeh o chlapíkovi, ktorý zomrel a počas pitvy mu v zadku našli grapefruit. Zrejme tam bol celý čas."

"Môj otec robil pitvy. Jeho najlepší príbeh bol, že k nim doviezli telo, ktoré nemalo žiadne náznaky zdravotných problémov. Po jeho obhliadke sa dalo poznamenať len to, že z mužovho konečníka vytiekla krv. Začali pitvu a zistili, že orgány nebožtíka sú úplne zlikvidované a v telesnej dutine je olovený náboj. Neskôr sa ukázalo, že mu niekto strčil brokovnicu do zadku a stlačil spúšť. Bolo to ešte v 70. rokoch, no stále ma zaujíma, čo tento muž urobil, aby niekoho naštval natoľko, že mu strelil do tela cez zadok."