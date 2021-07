Vedci dokázali, že TEÓRIA o šedivých vlasoch je správna: Takto sa im vyhnete

Hovorí sa, že zo starostí sa dá zošedivieť a ako sa najnovšie ukázalo, je to naozaj pravda. Naznačujú to výsledky štúdie vedcov z Kolumbijskej univerzity. Tí zhromaždili vzorky vlasov od štrnástich dobrovoľníkov (sedem mužov a sedem žien) s priemerným vekom 35 rokov a požiadali ich, aby si zapisovali do denníkov stresové situácie podľa svojich týždenných harmonogramov. Odborníci použili pri analýze vzoriek novú metódu a kvantifikovali rozsah straty pigmentu pomocou detailných snímok z vlasov. Dokázali tak pozorovať až jednu dvadsatinu milimetra, čo predstavuje jednu hodinu rastu vlasov. Po porovnaní zmien s údajmi v denníku každého účastníka výsledky ukázali, že vyššia úroveň stresu sa zhodovala so zmenami vo vlasovom pigmente.

Vlasy, ktoré už vyrástli, nemôžu zo stresu šedivieť

Zatiaľ čo spomínané zistenia naznačili určitú súvislosť medzi šedivením vlasov a stresom, nemáte dôvod obávať sa, že vám zbelie hlava po náročnom týždni v práci. "Keď sú vlasy ešte pod pokožkou ako folikuly, podliehajú vplyvu stresových hormónov a ďalším udalostiam v našej mysli a v tele. Vo chvíli, keď chĺpky vyrastú z pokožky hlavy, trvalo kryštalizujú tieto expozície do stabilnej formy," vysvetľuje autor výskumu a profesor behaviorálnej medicíny Martin Picard. Zmeny vyvolané stresom totiž prebiehajú postupne. "Ak pozorujete svoje vlasy, bude sa vám zdať, že majú rovnakú farbu. Pod skenerom s vysokým rozlíšením však uvidíte jemné odchýlky v ich sfarbení, čo je faktor, na ktorý sme sa zamerali."

Zošedivenie zo stresu nie je trvalé

Výskumníci zistili, že keď neboli účastníci experimentu pod veľkým stresom, vlasové folikuly sa vrátili k produkcii normálnejšej úrovne pigmentu v každom vlákne. V niektorých prípadoch k tomu došlo takmer okamžite. Keď jeden účastník odišiel na dovolenku, po návrate mu stmavlo päť vlasov. Pozorovania však v tomto smere poukázali na určité obmedzenia. "Nemyslíme si však, že v dôsledku zníženia stresu stmavnú vlasy veľmi šedivému sedemdesiatnikovi alebo naopak vlasy desaťročného dieťaťa zošedivejú pod vplyvom stresujúcej situácie," uvádza Picard.

Zistenia by mohli pomôcť objasniť proces starnutia a pomôcť vedcom zvrátiť ho

Vedci nakoniec dospeli k záveru, že vonkajšie faktory môžu hrať významnú úlohu pri zmenách ovplyvňujúcich starnutie. "Rovnako ako letokruhy v kmeni obsahujú informácie o posledných desaťročiach života stromu, aj naše vlasy zaznamenávajú našu biologickú históriu. Pochopenie mechanizmov, ktoré umožnia šedivým vlasom vrátiť sa do predchádzajúceho stavu, by mohlo priniesť nové indície o procese starnutia a o tom, ako je ovplyvnený stresom. Naše údaje tak prispeli k dôkazom, že nejde o lineárny, ustálený biologický proces, ale môže byť aspoň čiastočne zastavený alebo dokonca dočasne zvrátený," dodal profesor.