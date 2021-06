VIDEO Medik ukázal, prečo by sa tehotné ženy nemali pozerať na svoje nenarodené deti: Strašidelný dôvod

Medik, ktorý na TikToku vystupuje po menom @madmedicine, tvrdí, že budúcim rodičom obvykle neukazuje snímky z MRI, na ktorých je zobrazený ich budúci potomok. Vraj by to totiž hneď oľutovali. Vo videu vysvetľuje, že deti majú tendenciu vyzerať skutočne čudne, keď sú v maternici. "Najdesivejšou a zároveň najvtipnejšou vecou, ​​ktorú som v medicíne videl, sú magnetické rezonancie detí počas tehotenstva," prezradil lekár.

"Obraz za mnou znázorňuje magnetickú rezonanciu plodu počas tehotenstva a, áno...," pokračuje a následne odstúpi od obrazu za ním. Odhalil tak obraz drobnej hlavy s dvojicou veľkých, vypúlených očí. Podľa neho pôsobí priam až démonicky.

V druhom videu odpovedá mladík na otázku svojich sledovateľov, či podobné zábery ukazuje budúcim matkám. "Neviem, ako by som to vysvetlil nastávajúcej matke, napríklad: ‚Hej, to je vec, ktorá vo vás rastie. Je to dosť strašidelné!‘ Po druhé, pochybujem, že každá tehotná žena chce vedieť, že jej dieťa vyzerá takto," vysvetľuje. Jeho video bolo doposiaľ prehrané už takmer dva milióny krát. Jedna žena vyjadrila obavu, že nevie, čo by robila, keby z nej vyšlo dieťa, ktoré by vyzeralo ako to na magnetickej rezonancii.