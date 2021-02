VIDEO Rybačka sa zvrhla na nechutné divadlo: Z mora vyšiel krokodíl, z jeho raňajok ženu napínalo

Pri pozeraní videa z rybačky na severe Queenslandu môžu niektorým naskakovať až zimomriavky. Palmerová sa vraj trasie doteraz, keď si spomenie na nedávne stretnutie s hrôzostrašným predátorom. "Pozrite sa na toto monštrum," komentuje približne štvormetrového morského krokodíla.

Ten si to namieri rovno na pláž a zahryzne sa do malého žraloka, ktorého len krátko predtým ulovila Yvonne. "Stalo sa to iba niekoľko metrov od nás. Nikdy za celý svoj život som sa tak netriasla ako vtedy," dodala vystrašená Austrálčanka.