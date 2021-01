Vedci vytvorili SCENÁR vývoja Zeme: To, k čomu dospeli, je ešte mizernejšie než si všetci myslíme

Štúdia sedemnástich vedcov z rôznych kútov sveta zosumarizovala výsledky viac ako 150 enviromentálnych výskumov a zhrnula tak informácie o aktuálnom stave našej planéty. Autori načrtávajú pravdepodobné budúce trendy v poklese biodiverzity, hromadnom vymieraní druhov, poškodení klímy a celkovej toxikácii planéty. V článku publikovanom v časopise The Conversation zároveň poukazujú na závažnosť ľudskej činnosti a poskytujú informácie o krízach, ktoré je potrebné neodkladne riešiť. Problémom je aj nadmerná ľudská spotreba a populačný rast, ktoré sa v nasledujúcich desaťročiach takmer určite zhoršia. Škody však budú citeľné po celé storočia a ohrozia prežitie všetkých druhov vrátane ľudí. O aké fakty sa teda vedci opierajú?

Riešenie problému

Najskôr sa zaoberali otázkou, do akej miery odborníci chápu mieru ohrozenia biosféry a jej životných foriem vrátane ľudstva. Výskum totiž naznačuje, že budúce podmienky životného prostredia budú oveľa nebezpečnejšie než sa mnohí vedci v súčasnosti domnievajú. Dôvodom je najmä fakt, že akademici majú tendenciu špecializovať sa na jednu disciplínu. V mnohých prípadoch tak nie sú oboznámení s komplexným systémom, nevidia všetky problémy a ani ich potenciálne riešenia. Pozitívne zmeny môžu brzdiť aj vlády, technickí experti či politici, ktorí odmietajú alebo ignorujú názory vedcov. Veľa kompetentných totiž podceňuje enviromentálnu krízu a oplýva prehnaným optimizmom, na ktorý však podľa autorov článku nemajú dôvod.

Zdroj: Getty Images

Čísla neklamú

Medzinárodný tím hodnotil aj súčasný stav globálneho prostredia. V tomto smere existuje viacero problémov, zhrnuli ich do niekoľkých bodov:

od revolúcie v poľnohospodárstve pred zhruba 11 000 rokmi klesol podiel biomasy na polovicu. Ľudia od tohto obdobia celkovo zmenili takmer dve tretiny zemského povrchu;

za posledných 500 rokov vyhynulo asi 1300 druhov, ktoré sú zaznamenané. Oveľa väčší počet však ani nie je zdokumentovaný. Počet populácií živočíšnych druhov sa za posledných 50 rokov znížil o viac ako dve tretiny a hrozí ďalšie vymieranie;

asi jednému miliónu rastlinných a živočíšnych druhov hrozí vyhynutie. Počet divých cicavcov klesol o štvrtinu v porovnaní s obdobím, kedy ľudia začali kolonizovať planétu. Z mnohých regiónov mizne aj hmyz;

za 300 rokov prišla planéta o 85 percent mokradí a viac ako 65 percent oceánov je do istej miery ohrozených ľuďmi;

za menej ako 200 rokov klesol počet koralových útesov na polovicu a podiel morských rias poklesol o 10 percent za každé desaťročie minulého storočia. O 40 percent sa znížil aj počet chalúh, veľkých dravých rýb je o 30 percent menej ako pred sto rokmi;

Zdroj: Getty Images

Zlá situácia sa len zhoršuje

Ľudská populácia dosiahla číslo 7,8 miliardy, čo je dvojnásobná hodnota v porovnaní s rokom 1970. Do roku 2050 sa má počet obyvateľov Zeme zvýšiť na približne 10 miliárd. Viac ľudí však znamená aj väčšiu potravinovú neistotu a s tým súvisiacu degradáciu pôdy, znečistenie plastmi a stratu biodiverzity. Vysoká hustota obyvateľstva zvyšuje aj pravdepodobnosť vzniku pandémií. Vedie tiež k preplneniu oblastí, nezamestnanosti, nedostatku bytov a zhoršujúcej sa infraštruktúre, čo vyvolá konflikty vedúce k povstaniam, terorizmu a vojnám.

Ľudia v podstate vytvorili akúsi ekologickú Ponziho schému (pyramídovú hru). Spotreba ako percento kapacity Zeme na regeneráciu sa zvýšila zo 73 percent v roku 1960 na dnešných viac ako 170 percent. Vysoko náročné krajiny ako Austrália, Kanada a USA používajú na výrobu jednej energetickej jednotky potravín viac jednotiek energie z fosílnych palív. Spotreba energie sa preto v blízkej budúcnosti zvýši, a to najmä v dôsledku nárastu globálnej strednej triedy. A ešte sú tu aj čísla súvisiace s klímou. Ľudstvo už v tomto storočí prekročilo globálne otepľovanie o jeden stupeň Celzia a v období medzi rokmi 2030 a 2052 takmer určite prekročí 1,5 stupňa. Aj keby všetky štáty, ktoré podpísali Parížsku dohodu, ratifikovali svoje záväzky, oteplenie sa do roku 2100 zvýši od 2,6 do 3,1 stupňa Celzia.

Zdroj: Getty Images

Nebezpečenstvo politickej neschopnosti

Výskumníci uvádzajú, že tvorba globálnych politík má ďaleko od riešenia týchto existenčných hrozieb. Zabezpečenie budúcnosti Zeme si vyžaduje rozvážne a dlhodobé rozhodnutia. Bránia v tom ale krátkodobé záujmy a ekonomický systém, ktorý sa sústreďuje na bohatstvo niekoľkých jednotlivcov. Pravicovo populistickí vodcovia s antienvironmentálnymi programom sú na vzostupe a v mnohých krajinách sú protestné skupiny poukazujúce na alarmujúci stav životného prostredia považované za teroristov. Enviromentalizmus sa stal zbraňou, ktorá skôr slúži ako politická ideológia a nie ako univerzálny spôsob sebazáchovy. Finančné dezinformačné kampane, napríklad tie proti klimatickým opatreniam a ochrane lesov, chránia krátkodobé zisky a tvrdia, že zmysluplné environmentálne opatrenia sú príliš nákladné. Vyššie náklady, ktoré prináša nečinnosť, sú však ignorované. Takto je nepravdepodobné, že sa obchodné investície pribrzdia a zabráni sa ekologickej katastrofe.

Zmena kurzu

Aby boli katastrofálne vízie do budúcnosti odvrátené, musia sa zaviesť zásadné zmeny. Autori článku ako aj široká vedecká obec konkrétne navrhujú:

zrušenie cieľa trvalého hospodárskeho rastu;

odhalenie skutočných nákladov na výrobu, aby výrobcovia, ktorí poškodzujú životné prostredie, platili za jeho obnovu, napríklad spoplatňovaním uhlíka;

urýchlená eliminácia fosílnych palív;

regulácia trhov obmedzením monopolizácie a obmedzenie neprimeraného vplyvu spoločností na politiku;

zníženie lobovania v podnikoch politickými predstaviteľmi;

vzdelávanie a posilňovanie postavenia žien v krajinách celého sveta, vrátane poskytovania informácií o plánovaní rodiny;

Zdroj: Getty Images

Nepodceňovať situáciu

Mnoho organizácií a jednotlivcov sa venuje dosiahnutiu týchto cieľov. Ich upozornenia však nepriniesli požadovaný efekt, pretože dostatočne neprenikli do politickej, hospodárskej a akademickej sféry. Odmietanie závažnosti rozsahu problémov, ktorým ľudstvo čelí, nie je však iba naivné, ale najmä veľmi nebezpečné. A veda musí hrať v tejto oblasti veľkú rolu a vedci musia popisovať problémy také, aké naozaj sú. Čokoľvek iné je v lepšom prípade zavádzajúce, v tom horšom predstavuje potenciálnu smrť pre ľudstvo.