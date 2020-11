Vodičovi začala v aute blikať varovná kontrolka: Keď zistil, v čom je problém, až ho striaslo

Majiteľ vozidla hada našiel, keď chcel zistiť, na čo kontrolka upozorňuje. Po neočakávanom objave radšej privolal miestnu odchytovú službu, ktorá trojmetrového hada z jeho úkrytu vytiahla. Pytón barmský teraz zrejme poslúži na vzdelávacie účely.

Odchytávačom nie je úplne jasné, prečo sa had uchýlil pod kapotu auta. Túžba nájsť teplé miesto to však podľa nich nebola. "Na južnej Floride je stále veľmi teplo, takže si nemyslíme, že pytón do auta vliezol preto, aby sa zahrial," uviedla hovorkyňa odchytovej služby.

Pytóny barmské sú na Floride invazívnym druhom, ktorý hubí miestne vtáky, cicavce a dokonca aj aligátory. Tieto plazy nie sú na juhu USA chránené, ľudia ich na svojich pozemkoch môžu voľne zabíjať, pričom odchytávači hadov ich na to dokonca vyzývajú. Miestne úrady v auguste oznámili, že odstránili približne päťtisíc pytónov z národného parku Everglades. Pytóny na Floride dorastajú do dĺžky tri metre, tento rok v júni sa však objavil kus, ktorý meral vyše päť metrov.