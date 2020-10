VIDEO Na ženu v garáži číhalo smrteľné nebezpečenstvo: Toto by nechcel zažiť nikto!

Queenslandská polícia zverejnila video zo záchrannej akcie odohrávajúcej sa na dvore rodinného domu. Hliadku privolala neznáma žena, ktorej sa okolo lýtka omotal pytón kobercový. K incidentu došlo v garáži, kde niečo robila a pri tom si všimla, že jej mačka zahnala plaza pod auto. Žena je milovníčka hadov, preto ho chcela vyslobodiť. To sa jej však takmer stalo osudným. Pytón sa jej totiž okamžite omotal okolo dolnej končatiny.

Austrálčanka si nedokázala poradiť, pomohli jej až privolaní policajti. S ich pomocou sa jej podarilo odmotať pytóna z nohy. Následne ho s absolútnym pokojom uchopila a odniesla do záhrady. "Keby som mala priateľa, vyriešili by sme to spolu a vôbec by som vás neotravovala," vysvetľovala hliadke. Odborníci však apelujú na ľudí, aby pri podobných stretoch s plazmi kontaktovali profesionálov alebo policajtov. Zároveň upozorňujú, aby všetci dbali na zvýšenú bezpečnosť a nechávali zatvorené okná a dvere.