Slováci, už len pár dní uvidíte na oblohe jedinečný úkaz: Nepotrebujete ani ďalekohľad!

Mars a Zem sa v súčasnosti nachádzajú vo veľmi tesnej blízkosti. Červenú planétu je tieto dni možné vidieť na nočnej oblohe aj voľným okom, pretože ho od povrchu zemegule delí "iba" 62,1 milióna kilometrov. Stačí sledovať jasnú červenú bodku vedľa Mesiaca. Na podobnú vzdialenosť sa k nám Mars opäť priblíži v roku 2035. Najbližšia vzdialenosť však bola zaznamenaná v roku 2003, kedy dosahovala len 55,7 milióna kilometrov, informovala agentúra NASA na svojich stránkach.

Obidve tieto planéty sa môžu za určitých okolností k sebe priblížiť ešte viac. Ak by sa totiž Zem ocitla v aféliu, čiže v najvzdialenejšom bode od Slnka a Mars by sa v tom čase nachádzal v perihéliu (najbližší bod k Slnku), obe vesmírne telesá by boli od seba vzdialené iba 54,6 milióna kilometrov. Nastať by ale mohla aj opačná situácia. Ak by bola Zem v perihéliu a Mars v aféliu, vtedy by ich delilo 401 miliónov kilometrov.

Nasledujúce priblíženie bude pozorovateľné už o dva roky, ale vzdialenosť medzi Marsom a Zemou už bude väčšia a narastať bude až do roku 2029.