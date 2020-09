VIDEO Muž počas prechádzky objavil neznámy balík: Keď ho rozbalil, naplo ho

Jimmy Senda chodieva pravidelne na ranné prechádzky a rád pri tom zbiera rôzne predmety, ktoré na pobrežie vyplaví more. Vyrába z nich rôzne veci, pretože ho to baví. Nedávno na pláži v parku Samuela Myersa ale objavil poriadnu nechutnosť pripomínajúcu ľudský mozog. "Bolo to zabalené v alobale. Myslel som si, že je v tom nejaké kurča alebo niečo podobné. Zaujímalo ma to, tak som nazrel dovnútra. Bol to mozog," spomína Američan.

Zdroj: Youtube/FOX6 News Milwaukee

Neďaleko zbadal zamestnancov mesta, ako upratujú, tak im svoj objav ukázal. Mysleli si to isté. Aj privolaní policajti potvrdili, že ide o mozog a vzali ho na expertízu. V podozrivom balíku boli aj kvety a papier s mandarínskou potlačou.

Senda sa vraj chodí zvyčajne prechádzať na severnejšie pláže a do tohto parku zašiel po dlhšej pauze. "Asi to tak malo byť, že som mal ísť práve sem a nájsť to. Chodievajú sem rodiny s deťmi. Ako by to dopadlo, keby to našlo nejaké dieťa?" hovorí Jimmy. Polícia zatiaľ uviedla len to, že mozog pravdepodobne nie je ľudský. Stále sa však čaká na výsledky lekárskej expertízy.