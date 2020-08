VIDEO Muž sa prechádzal po pláži a kopal do kameňov, keď zrazu na niečo natrafil: Unikátny nález!

Dinosaurus, ktorého vedci z Univerzity v Southamptone pomenovali Vectaerovenator inopinatus, mal neobyčajne duté, a teda ľahké kosti. "Jeho kostra musela byť pomerne ľahká," uviedol doktorand Chris Barker, ktorý je vedúcim štúdie opisujúcej nový druh.

Zdroj: Youtube/UoS News Desk

Štyri skameneliny, pravdepodobne stavcov, našli nezávisle na sebe traja muži na pláži Shanklin na juhovýchode ostrova. Svoje objavy odovzdali v miestnom múzeu špecializovanom na dinosaurie fosílie. "Myslel som si, že sú výnimočné, tak som ich zobral do múzea," povedal jeden z objaviteľov Robin Ward, ktorý ostrov Wight navštívil so svojou rodinou. V múzeu vraj hneď vedeli, že je to niečo vzácne a Warda sa spýtali, či by ich múzeu nevenoval, aby ich mohli podrobne preskúmať.

"Prechádzal som sa po pláži, kopal do kamienkov a zrazu som našiel niečo, čo vyzeralo ako dinosauria kosť," zdelil ďalší nálezca Paul Farrell. Podľa vlastných slov bol v šoku, keď zistil, že by to mohol byť nový druh.