VIDEO Rodina pozerala televíziu, keď sa zrazu niečo šuchlo: Pozreli za komodu a ostali zdesení

BRISBANE - Rodina z austrálskeho štátu Queensland zažila poriadny šok po tom, ako zistila, že v ich dome sa nachádza nepozvaný hosť. Ten narušil ich pohodu pri pozeraní televízie. Na jeho odchyt museli byť privolaní odborníci, inak by sa to mohlo skončiť veľmi zle.

Takéto prekvapenie by nechcel zažiť asi nikto. Tony Morrison z Brisbane bol privolaný do jedného z domov, aby tam odchytil pytóna, ktorý sa usídlil za kusom nábytku v obývačke. "Práve pozerali televízor, keď si všimli, že spoza komody niečo vykúka. Keď podišli bližšie, s hrôzou zistili, že je to pytón," uviedol Tony.

Zdroj: Facebook/Redland's Snake Catcher

Podľa neho nešlo o žiadneho chudáčika, meral viac ako dva metre. Morrison následne odsunul komodu, aby mohol hada odchytiť. Podarilo sa mu bez najmenších problémov. "Áno, je pomerne veľký. Určite až príliš veľký na to, aby ste ho chceli nájsť u seba doma," zažartoval odchytávač hadov, ktorý svoj úlovok následne vypustil do voľnej prírody ďalej od ľudských obydlí.