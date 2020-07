Návšteva posilňovne počas pandémie koronavírusu: Existujú spôsoby, ako minimalizovať riziko nákazy

LONDÝN - To, či je bezpečné ísť do posilňovne počas pandémie, je skutočne individuálne. Záleží najmä na tom, kde bývate a či vy aj zamestnanci posilňovne dodržiavate opatrenia. Portál ABC News priniesol pár tipov, vďaka ktorým môžete navštevovať posilňovne či telocvične v rámci možností bezpečne.

Predovšetkým aktívnych jedincov môže zaujímať, ako veľmi bezpečná je návšteva posilňovne. Pokiaľ žijete na mieste, kde nie sú príliš kontrolované prípady nákazy alebo sa ich tam vyskytuje veľa, podľa odborníkov urobíte najlepšie, ak zostanete doma.

Spôsoby, ako minimalizovať riziko nákazy

Stále však existuje niekoľko spôsobov, ako minimalizovať riziko nákazy. Ideálne je, ak zamestnanci posilňovne rozmiestnia jednotlivé cvičebné pomôcky aspoň dva metre od seba. Tiež by mali monitorovať počet ľudí, ktorí sa v jednej chvíli nachádzajú v uzavretom priestore, povedala Marybeth Sextonová, odborná asistentka infekčných chorôb na Emory University.

Zdroj: Getty Images

Dodala, že najlepšou prevenciou je vyhýbať sa šatniam, nosiť si vlastnú fľašu s vodou a používať dezinfekčný prostriedok na ruky. Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb tiež navrhujú, aby telocvične kontrolovali počet cvičiacich online, nie osobne. Tréneri by tiež mali podľa možnosti hľadať aktivity, ktoré môžu cvičiaci vykonávať vonku.

Zamestnanci telocvične by mali medzi jednotlivými použitiami čistiť cvičebné stroje a pravidelne dezinfikovať povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú. Odborníci tvrdia, že vhodné je tiež nosiť rúška a to aj pri cvičení. Sextonová podotkla, že na škodu nebude ani extra rúško v prípade, že sa spotíte.

Zdroj: Getty Images

Pravdou je, že posilňovne predstavujú riziko aj pre tých, ktorí sú skutočne opatrní. Mnoho z cvičených nástrojov sa nachádza v interiéri, kde je obmedzená ventilácia a dodržiavať sociálny dištanc môže byť náročné. „Ak môžete cvičiť vonku, urobte to, je to bezpečnejšie ako v posilňovni,“ dodala na záver Saxtonová so slovami, že ide o najbezpečnejšiu variantu.