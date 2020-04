KORONAVÍRUS možno zmení leteckú dopravu: Model astrofyzika, ktorý mal platiť už 12 rokov

Neohrabanému a chaotickému procesu nastupovania do lietadla už zrejme definitívne odzvonilo. Aj aerolinky budú musieť skôr či neskôr pristúpiť k opatreniam obmedzujúcim kontakt medzi cestujúcimi. Doterajší postup ovplyvňovalo najmä prednostné nastupovanie, cena letenky a rezervácia sedadiel. Chaos v stredovej uličke, ako aj medzi radmi sedadiel to však veľmi neriešilo. Na súčasnú situáciu ako prvá zareagovala spoločnosť Delta Air Lines, ktorá začala organizovať nástup do lietadla metódou "back to front", čiže cestujúci zo zadných radov sa dostávajú na palubu ako prví. "Cieľom tohto nového opatrenia je zabezpečiť dodržiavanie sociálnej vzdialenosti a znížiť počet pasažierov, ktorí sa presúvajú k svojmu miestu," vysvetľuje dopravca so sídlom v americkej Atlante.

Zdroj: Getty Images

S návrhom organizovaného nástupu do lietadla prišiel ešte v roku 2008 astrofyzik Jason Steffen z Univerzity v Nevade, ktorý v minulosti pracoval aj pre NASA. Napriek jeho praktickosti ho žiadna spoločnosť nezaviedla do praxe, i keď ho Steffen obhajoval optimalizačným algoritmom a počítačovou simuláciou. Po štyroch rokoch bol zaradený do experimentu realizovaného na palube Boeingu 757 s dvanástimi radmi šiestich sedadiel a uličkou. Počas neho bola porovnaná Steffenova metóda s blokovou metódou, náhodným usadením a metódou Wilma (prvé sedadlá pri okne, potom prostredné a nakoniec ako posledné sedadlá v uličkách). Je zaujímavé, že bloková metóda, ktorú v súčasnosti používa najviac aeroliniek, bola najpomalšia a cestujúci sa usadili až za sedem minút. Steffenov model bol najrýchlejší, čas nastupovania trval len tri a pol minúty. Je teda načase, aby si ho všimli aj letecké spoločnosti. Čas nástupu do lietadla totiž dokáže ušetriť poplatky za prestoje a meškanie.

Zdroj: Getty Images

A ako vyzerá táto metóda?

Ak má lietadlo dvadsať radov sedadiel, cestujúci 20A nastúpi ako prvý, ďalší je 18A, 16A, 14A atď. Potom začne nastupovanie na druhej strane v poradí 20F, 18F atď. Ďalej sa rovnakým spôsobom posadia pasažieri v nepárnych radoch so sedadlami pri oknách. Neskôr sa ten istý postup opakuje s pasažiermi na prostredných sedadlách a nakoniec s tými, ktorí majú miesto vedľa uličky.