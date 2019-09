Aerolinky musia poslať manželom list s ospravedlnením: Za TOTO! Napadlo by vám ich žalovať tiež?

Michel a Lynda Thibodeauovci zažalovali aerolínie v roku 2016 za porušenie zákona o bilingvizme a dokazovali to 22 sťažnosťami. Napríklad im vadilo, že na spone bezpečnostného pásu na sedadlách je vyryté len slovo lift - zdvihni a chýbal jeho francúzsky ekvivalent. A tiež je vraj chybné, že pod slovami ako "exit" sú francúzske ekvivalenty písané menším písmom než anglické výrazy. Medzi sťažnosťami bolo aj to, že ohlásenie letu do Montrealu, kam manželia leteli, bolo v angličtine oveľa podrobnejšie než vo francúzštine.

Zdroj: Getty Images

"Air Canada systematicky porušuje jazykové práva frankofónnych občanov," uviedla dvojica v zhrnutí svojich sťažností. Sudca v Ottawe súhlasil s tým, že letecká spoločnosť nedodržuje svoje lingvistické povinnosti. Air Canada sa bránila tvrdením, že Thibodeauovci interpretujú požiadavky na jazykovú vyváženosť príliš striktne. Kanadský jazykový zákon požaduje, aby postavenie angličtiny a francúzštiny bolo úplne rovnocenné.

Michel Thibodeau v rozhovore s kanadskou televíziou CBC povedal, že je so súdnym rozhodnutím spokojný. Dúfa, že Air Canada situáciu napraví. Francúzština je v Kanade rodným jazykom asi pätiny z jej 37 miliónov občanov. Najviac ich žije v provincii Quebec.