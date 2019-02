Chcete vedieť, či prežije vaša láska? Pozor na prvé tri roky!

PARÍŽ - Silná túžba, snaha vlastniť toho druhého - to sú príznaky, že sa vás zmocnila vášeň zamilovanosti. Prežije to ale vaša láska a vy sami? pýta sa francúzsky denník Le Figaro. Tristan a Izolda, Rómeo a Júlia - aj títo romantickí hrdinovia podľahli vášnivému vzplanutiu a zaplatili za to vysokú cenu. Je však pár, ktorý sa vášnivo miluje, odsúdený k nezdaru?

Vášeň zahŕňa všetky príznaky závislosti na drogách. Prvou charakteristikou tohto typu vzťahu je veľmi silná sexuálna príťažlivosť, ktorá sa prejavuje medzi dvoma osobami. Je to rovnako dvojica, ktorá stále potrebuje byť nielen vo fyzickom kontakte, ale aj v kontakte prostredníctvom moderných komunikačných prostriedkov. Vzťah býva dramatický, s emotívnymi výšinami aj pádmi a napätými situáciami. Skrátka ide o osoby, ktoré nemôžu jedna bez druhej žiť.

Niektorí ľudia inklinujú k vášni viac než iní. Viac ako ostatných ich priťahuje sexualita, pretože vášeň je veľmi silno spojená so sexom. Vášeň možno prežívať v každom veku, pokiaľ je človek emotívne "čerstvý". Ako ale starneme, stáva sa vášeň menej prežívanou, pretože už vieme, čo robíme. V šesťdesiatke o vzťahu viac uvažujeme, zatiaľ čo v dvadsiatke je vášeň prudšia a ničivejšia.

Zdroj: Getty Images

Vášeň sa však líši od lásky. Vášeň môžeme pociťovať bez toho, aby sme milovali. Skutočná láska spočíva v tom, že tomu druhému prajeme len to najlepšie, zatiaľ čo vášeň znamená často utrpenie. Trpieť však nemusíme, ak si uvedomíme, odkiaľ vášeň pochádza. Veľmi často je vášeň spôsobená reaktiváciou niektorých starých rán alebo vecí, ktoré je potrebné zavŕšiť. Len čo to pochopíme, môžeme vášnivé vzplanutie prežívať bez utrpenia. Vyžaduje to však schopnosť ovládať emócie, ktoré pri vášni môžu chýbať. Riziko, že budeme trpieť, tu je stále, obzvlášť, ak máme podozrenie, že partner túži po niekom inom. To vedie k utrpeniu, ale tiež to posilňuje intenzitu vášne.

Zdroj: Getty Images

Ako môžeme poznať, že vášeň, ktorú prežívame, je deštruktívna? Vášnivý vzťah je deštruktívny, ak preň obetujeme celý svoj život. Existujú neklamné známky takého stavu - zhoršuje sa zdravie, priatelia sú zanedbávaní, na osobné záujmy sa zabúda, upadáme do kritickej finančnej situácie a zasiahnuté je aj naše zamestnanie, lebo sa mu už toľko nevenujeme. Dobré je, aby okolie takého človeka na tento stav upozornilo, pretože osoba, ktorú stravuje vášeň, okolo seba nevidí.

Vášnivé vzplanutie však nemusí byť pre manželstvo tak zlé, pretože so sebou nesie silné emócie a hlboký záujem o partnera. Všetko, čo vzbudzuje naše emócie, nám umožňuje rast. Dvojica, ktorá sa vytvára z vášnivého vzplanutia, môže byť vynikajúcim životným vzťahom, ak sú manželia schopní svoju vášeň ovládať a nachádzať pokojné chvíle. Láska prechádza vývojovými štádiami. Začiatky sú mimoriadne intenzívne, ale nakoniec sa vzťah upokojí, najmä taký, ktorý je trvalý. Najintenzívnejšia fáza je pominuteľná; trvá niekoľko mesiacov, u niekoho možno niekoľko rokov. Potom nastáva zhruba trojročné obdobie, kedy pár prechádza skúškou, pretože najintenzívnejšia vášeň už zďaleka nie je tak silná.