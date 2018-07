Na Sibíri sa z ničoho nič stratilo slnko: Zo dňa sa stala noc, obyvateľov prepadla panika

Incident sa odohral v ruskej republike Jakutsko, v jednom z najchladnejších miest na zemi. V tejto oblasti je bežné, že v zimných mesiacoch je Slnko na oblohe len dve hodiny. Začiatkom júna sa doba denného svetla zvýši na 24 hodín, do polovice júla zas klesne na 20 hodín denne. Preto boli obyvatelia jakutského regiónu Žigansk celkom zúfalí, keď Slnko v piatok 20. júla úplne zmizlo z oblohy.

Sun blanked out in Arctic Siberia. Locals in north of Yakutia said daylight was completely gone for several hours https://t.co/m9qbgj5OoD pic.twitter.com/wapZB2YUkt

"Slnko sa stratilo okolo jedenástej dopoludnia a neukázalo sa až do druhej poobede. Bez zasvietenia sa nedalo nič vidieť. Zobrali sme lampáše, aby sme mohli vyjsť na ulicu, ale v skutočnosti sa nikto nechcel v uliciach zdržiavať. Bol to pocit, akoby niečo ťažké vo vzduchu tlačilo na moje pľúca," opísal situáciu miestny obyvateľ. Keď sa slnko opäť vrátilo na oblohu, všetko bolo pokryté silnou vrstvou prachu.

New video shows scale of darkness when day turned to night - and gulls died - in Yakutia

Does a spooky event in New England 228 years ago hold the clue to the eerie blackness that descended one week ago in Siberia?https://t.co/PEsBjyt29Q pic.twitter.com/lPSRIoH6WI