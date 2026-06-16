V Nemecku evakuovali tisíce ľudí: Nález bomby z druhej svetovej vojny ochromil dopravu a centrum mesta

POSTUPIM - Pred zneškodňovaním bomby z druhej svetovej vojny museli v utorok ráno evakuovať z centra mesta Postupim približne 6500 obyvateľov. Informuje o tom agentúra DPA.
Okrem toho bola úplne pozastavená doprava na hlavnej železničnej stanici a S-Bahn (prímestská železnica) sa začína a končí v Babelsbergu. Ľudia museli opustiť svoje domovy do 8.30 h., oznámilo vedenia mesta. V okolí miesta nálezu bomby, ktoré sa nachádza neďaleko plaveckej rekreačnej oblasti Blue, bola vytvorená uzavretá zóna v okruhu približne 700 metrov. Mestská správa zatiaľ nešpecifikovala, dokedy budú tieto obmedzenia platiť. Evakuačné tímy teraz kontrolujú, či sa v uzavretej zóne niekto nenachádza, poznamenala hovorkyňa mesta.
Pyrotechnik Mike Schwitzke agentúre DPA povedal, že očakáva, že operácia zneškodňovania bomby bude trvať od 30 minút až po jednu hodinu. Dodal, že čím rýchlejšie sa uzavretá zóna zriadi, tým skôr bude môcť začať so samotnou prácou a tým skôr sa budú môcť obmedzenia zrušiť.