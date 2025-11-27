MIMORIADNY ONLINE Ukrajina pod tlakom Moskvy: Boj o Pokrovsk, jadrové riziká aj AI propaganda

KYJEV/MOSKVA - Boj o kontrolu nad Pokrovskom na východe Ukrajiny stále zúri, ale v proruských kruhoch na sociálnych sieťach už zvíťazila Moskva: Virálne videá generované umelou inteligenciou (AI) zobrazujú ukrajinskú armádu na ústupe, a to vrátane podvrhnutých záberov zobrazujúcich plačúcich vojakov, píše agentúra AFP. Situáciu sledujeme ONLINE.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
6:10 Ukrajinskí zákonodarcovia, vojaci a experti pre Kyiv Independent uviedli, že únik informácií dokazuje, že Witkoff by mohol byť skôr nástrojom Kremľa než neutrálnym mediátorom.
6:00 Opätovné spustenie Záporožskej jadrovej elektrárne pod ruskou aj ukrajinskou kontrolou ako súčasť akejkoľvek mierovej dohody by bolo v súčasnom stave elektrárne prakticky nemožné, uviedlo pre Kyiv Independent niekoľko expertov.
Ako Ukrajina bojuje s Ruskom o Pokrovsk, proruské účty vedú vojnu pomocou AI
Boj o kontrolu nad Pokrovskom na východe Ukrajiny stále zúri, ale v proruských kruhoch na sociálnych sieťach už zvíťazila Moskva: Virálne videá generované umelou inteligenciou (AI) zobrazujú ukrajinskú armádu na ústupe, a to vrátane podvrhnutých záberov zobrazujúcich plačúcich vojakov, píše agentúra AFP.
Rusko sa snaží dobyť logistické centrum v Doneckej oblasti už viac ako rok. Podľa máp bojiska zverejnených Inštitútom pre štúdium vojny (ISW) v posledných týždňoch zintenzívnilo útoky a priblížilo sa k predmestiu Pokrovsku v pohybe pripomínajúcom kliešte.
Hoci bitka pokračuje, séria virálnych príspevkov na sociálnych sieťach rozpráva iný príbeh: v novembri sa na nich šírili desiatky videí generovaných umelou inteligenciou, na ktorých ukrajinskí vojaci odovzdávajú zbrane alebo plačú na ceste na front. Zaznamenali milióny zhliadnutí.
Podvrhnuté videá sú súčasťou "širšieho naratívu, ktorý sledujeme od začiatku invázie," povedal analytik Inštitútu pre strategický dialóg Pablo Maristany de las Casas. "Vždy sa nájde udalosť, na ktorej možno vystavať nepravdivé informácie," dodala Carole Grimaudová z francúzskej Univerzity Aix-Marseille. Tieto videá využívajú neistotu na zasievanie pochybností vo verejnej mienke, povedala výskumníčka.
Na jednom videu ukrajinský vojak, ktorý tvrdí, že opúšťa Pokrovsk, bez ťažkostí chodí, hoci má nohu v sadre. Nosidlá na záberoch vyzerajú, že levitujú, a v pozadí sa objavujú a miznú nohy bez zvyšku tiel. Tieto vizuálne nezrovnalosti sú typické pre obsah vytvorený generatívnou umelou inteligenciou, no idú čoraz ťažšie odhaliť voľným okom.
Ďalšie podvrhnuté videá, z ktorých niektoré nesú logo nástroja na tvorbu videí Sora od firmy OpenAI, ukazujú vojakov v ukrajinských uniformách, ako plačú a prosia, aby neboli poslaní na front. Niektoré z nich zrejme používajú tváre Rusov publikujúcich online videá.
Medzi nimi aj exilového ruského youtubera Alexeja Gubanova, ktorý sa na jednom z podvrhnutých videí podobá plačúcemu ukrajinskému vojakovi. "Samozrejme to nie som ja," povedal vo videu na platforme YouTube. "Bohužiaľ, tomu mnoho ľudí verí... a to hrá do kariet ruskej propagande," dodal.
Podľa Európskeho strediska pre monitorovanie digitálnych médií (EDMO), čo je z unijných peňazí financovaná sieť organizácií zaoberajúcich sa overovaním faktov, sa umelá inteligencia stáva čoraz častejšou témou v článkoch, ktoré komunita EDMO zverejňuje. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 spolupracovníci strediska zverejnili v súvislosti s touto vojnou vyše 2000 textov venujúcich sa téme.
Podľa Iana Garnera, odborníka na ruskú propagandu z Inštitútu Pileckého, sú dezinformácie starou taktikou, no nová je technológia. Spomínané videá fungujú tak, že "podkopávajú morálku Ukrajincov tým, že im hovoria: 'Pozrite, toto je niekto ako vy, mohol by to byť váš brat, otec'," uviedol Garner. Zároveň podľa neho posilňujú morálku Rusov.
Sociálna sieť TikTok oznámila agentúre AFP, že účty, ktoré podľa všetkého stoja za týmito videami, boli vymazané. Nestalo sa tak však skôr, ako jedno z nich získalo vyše 300.000 "lajkov" a niekoľko miliónov zhliadnutí. Firma OpenAI povedala agentúre bez ďalších podrobností, že vykonala vyšetrovanie. Šíreniu týchto videí to však nezabránilo.
AFP ich objavila okrem iného na Telegrame, Facebooku a sieti X v príspevkoch v gréčtine, rumunčine, bulharčine, češtine, poľštine a francúzštine. Našla ich tiež na webe ruského týždenníka a v srbskom bulvárnom denníku. Dopad falošného videa je ťažké zmerať, ale "keď sa opakuje, je možné, že zmení vnímanie ľudí," povedala Grimaudová.
Na propagáciu prokremeľských názorov sa tiež používajú chattopánky s umelou inteligenciou (programy simulujúce ľudskú konverzáciu). Štúdia Inštitútu pre strategický dialóg zverejnená v októbri ukázala, že pri testovaných chatbotoch takmer pätina odpovedí citovala zdroje pripisované ruskému štátu. Hoci niektoré spoločnosti prejavili ochotu bojovať proti zneužívaniu svojich nástrojov, rozsah a vplyv informačnej vojny predčí reakcie spoločností, uviedol Maristany de las Casas.